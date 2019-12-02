【F1．阿布札比站】陸克萊戰車油量出問題仍保季軍　法拉利遭罰款

F1周日（12月1日）於阿布札比舉行今年最後一站，咸美頓（Lewis Hamilton）為平治奪得今季最後一勝，法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）就取得季軍。 陸克萊差一點就失去這個名次，賽會指法拉利開賽前入的油量與報告不乎，最終賽會選擇罰款，摩納哥新星就保住了季軍。

正當一眾車隊準備開賽時，賽會幹事指陸克萊戰車的油量有問題，但表示到賽後才會調查。陸克萊比賽時與今站奪得亞軍、紅牛的「荷蘭飛人」韋斯達賓（Max Versteppan）互有攻守，但最後被拉開差距，陸克萊其後改用軟胎，惜未能造出最快圈速，幸逃過平治另一車手保達斯（Valtteri Bottas），以第3完成賽事。

陸克萊今戰得季軍。（路透社）

陸克萊保住了季軍。（路透社）

國際汽車聯會（FIA）今年初訂明，車隊在賽前需要向賽會報告，到達起跑線、賽前的暖胎圈、比賽、In-lap及任何發動引擎都需要列明，FIA會做好檢查確保一眾車隊如實通報。不過，賽會發現陸克萊的戰車實際油量，與報告中差了4.8KG，賽後法拉利工作人員與賽會解釋，比賽幹事最後判定法拉利違規。

賽會罰法拉利5萬歐元。（路透社）

雖然法拉利違規，但賽會公布結果時，指出不會取消陸克萊資格，讓這名摩納哥車手保住了季軍。不過，法拉利就需要為違反規則付出代價，賽會罰這支意大利勁旅5萬歐元。