【F1．巴西站】加斯利被貶後首踏頒獎台　辛斯由尾位力追奪季

在一級方程式（F1）巴西站的頒獎台上，出現兩名新面孔，分別是紅牛二隊的加斯利及麥拿侖的辛斯。 加斯利在今季被紅牛貶至紅牛二隊（Toro Rosso），相隔3個月後，意外地在巴西站以次名衝線；因為咸美頓被罰5秒，原先第4位的辛斯取以代之升上季軍，二人在職業生涯首次登上頒獎台。

雖然今年F1總冠軍早已塵埃落定，但不減巴西站的精彩程度，平治的保達斯在第54圈故障退賽，安全車需要出動，亦令比賽末段高潮迭起。在比賽恢復正常後，帶頭的咸美頓與韋斯達賓隨即鬥法，被「韋少」搶得領先並愈帶愈遠。當華迪爾嘗試超越陸克萊的時候發生碰撞，結果二人「攬炒」收場，一同「爆軚」未能完成賽事，安全車並再次出動。

今年世界冠軍彷彿把握上頒獎台的大權，原先在次位的艾邦（Alexander Albon），大有機會職業生涯首度踏上頒獎台，但卻被咸美頓入彎時撞中，同時斷送該名泰國車手的頒獎台夢，而咸美頓亦被賽會罰5秒，被罰後只能以第7名完成。

華迪爾與隊友陸克萊「攬炒」，未能為法拉利取得任何得分。（Getty Images）

法拉利「攬炒」一刻

韋斯達賓首名過終點，奪得今年第3個分站冠軍，而紅牛二隊的加斯利（Pierre Gasly）及辛斯（Carlos Sainz）則奪得亞軍及季軍，二人首度站上頒獎台。

加斯利在今年升上紅牛後，表現未如理想，僅半季後便被「降呢」返回紅牛二隊，豈料在3個月後駕駛「細牛」戰車，取得個人首個分站亞軍，他表示踏上頒獎台是實現兒時夢想，而力抗咸美頓的來襲，名正言順以次位完成，這個亞軍得來不易。

紅牛由韋斯達賓及加斯利在巴西站另類包辦冠﹑亞軍。（Getty Images）

巴西站頭5名車手（按圖放大）

咸美頓一手毀滅艾邦踏上頒獎台的希望，但卻造就了辛斯首次踏上頒獎台，「辛斯仔」由尾位起步，在第101場F1賽事中逐步收復失地，結果以第4名衝線，賽會在賽事完結後幾小時才公布辛斯補上。該名前紅牛青訓產品，力戰至第5個賽季，終於一嘗頒獎台滋味，亦是麥拿侖在2014年澳洲站後，相隔5年再度上台開香檳。