【金球獎】杜奧巴一圓麥巴比兒時夢想　舞台上與全場球星自拍

10年前，杜奧巴與仍然是小朋友的麥巴比在史丹福橋外見面，「魔獸」未有答允麥巴比的合照請求；10年後，麥巴比終於如願以償，在金球獎頒獎禮的舞台上，取得與杜奧巴的合照。

2008/09球季的歐聯4強次回合，巴塞隆拿在史丹福橋戰至補時階段，憑恩尼斯達攻入重要的作客入球，結果逼和車路士1：1，並以作客入球優惠晉級，成為近年的經典賽事。賽後更發生球圈中著名的「北京電視機」事件，車路士名將杜奧巴（Didier Drogba）在鏡頭前大表對球證的不滿，相信不少球迷亦記憶猶新。

杜奧巴當年的「北京電視機」事件，相信不少球迷仍然記憶猶新。（資料圖片）

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杜奧巴職業生涯豈止「北京電視機」 魔獸是這樣煉成的

當時年僅10歲、正在車路士青年軍試腳一周的麥巴比，在史丹福橋球場外希望與杜奧巴合照，但「魔獸」當時怒火中燒，拒絕了麥巴比的請求。當年在球場外的小朋友，如今已成為世界上灸手可熱的頂級球星之一，麥巴比與杜奧巴更在金球獎的舞台上重遇。

10年過去，麥巴比已經成為世界球壇上其中一名超級球星。（視覺中國）

今年金球獎前10位球員（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

杜奧巴擔任今年金球獎頒獎禮的司儀，而麥巴比則入選今年金球獎的最後30強，結果躋身前10。二人在台上相遇時，杜奧巴主動重提往事，更生動重演「北京電視機」的兇狠樣子，「10年前，我在戰畢與巴塞隆拿的歐聯4強後，有一名小男孩希望與我合照，但當時我因為球賽的結果而回絕了他，而該名小男孩正是麥巴比，如今我希望還當年未有合照的一個人情」。

杜奧巴在台上為麥巴比圓了兒時的夢想，以手機與他自拍，與邀請在場的球星們站立，完成一張星光熠熠的合照。

在今年金球獎頒獎禮擔任主持人的杜奧巴，在台上與麥巴比自拍，完成他當年的願望。（視覺中國）