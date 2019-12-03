【金球獎】美斯次子搶鏡賀爸爸破紀錄　阿積士四子再聚頭

在金球獎頒獎禮舉行前，曾經流傳一張得獎名單，美斯將第6度得獎，結果美斯大熱贏得金球獎殊榮。美斯攜同妻子及兩位兒子，一同出席頒獎禮，親身接受加冕，而他兩名兒子在台下亦十分搶鏡。

美斯與雲迪積克在今年各大的頒獎典禮中，成為兩大熱門，雲迪積克在歐洲足協頒獎禮中，獲膺最佳男子球員，並成為美斯角逐獎項的最大勁敵。由《法國足球》雜誌舉辦的金球獎，美斯繼世界足球先生後，再獲殊榮，第6度奪得金球獎。

美斯力壓雲迪積克，破紀錄第6次贏得金球獎。（視覺中國）

美斯與妻子攜同兩子一同出席金球獎頒獎禮。（視覺中國）

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美斯攜同妻子及泰亞高（Thiago）與馬迪奧（Mateo）一同出席金球獎頒獎禮，當杜奧巴宣布美斯第6度獲得殊榮時，美斯與身旁的勁敵雲迪積克握手，在完場的掌聲下領獎。當美斯兩子得知父親獲獎時，同樣感到十分興奮，而次子馬迪奧的舉動更為搶鏡，正當父親在台上與杜奧巴擁抱時，他與哥哥亦「有樣學樣」扭作一團，及後更興奮地大笑，場面既溫馨又惹笑。

大會及後更播放一段由美斯家人預錄的短片，祝賀美斯6奪金球獎，其中大仔泰亞高更恭喜爸爸再獲殊榮，並以他為榮，美斯看見子女亦不自禁露出幸福的笑容。

美斯兩兄弟在台下的搶鏡舉動（按圖放大）

迪歷特獲最佳年青球員 阿積士Twitter：猶如看見同班同學

另外，效力祖雲達斯的馬菲斯迪歷特獲選為最佳年青球員（Kopa Trophy），在去年得主麥巴比手上接過獎項，同時亦獲得金球獎的第15位。迪歷特即使在今夏離開阿積士，但他依然相當掛念母會的球迷，更特意錄短片向他們表謝意。

金球獎頒獎禮亦讓迪歷特可以與法蘭基迪莊﹑杜辛泰迪治（Dusan Tadic）及雲迪碧克（Donny Van de Beek）等阿積士舊隊友聚頭，而四人的合照更上載到阿積士的社交網站上，並配以「年終頒獎典禮上看見同班同學的喜悅」。

馬菲斯迪歷特獲選為最佳年青球員。（視覺中國）