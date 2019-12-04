金球獎結果塵埃落定，由美斯破紀錄第6度得獎。翻查各國傳媒代表選票，斯里蘭卡記者Hafiz Marikar見解獨到，他不但沒有投給美斯，連華基爾雲迪積克、C朗拿度及沙迪奧文尼都沒有投，他今年的最佳球員心水竟然是阿歷山大阿諾特。不過，原來Hafiz Marikar向來是金球獎的投票怪客。

今屆金球獎的前7名依次序分別是美斯、雲迪積克、C朗、文尼、穆罕默德沙拿、基利安麥巴比及艾利臣比加。然而，在斯里蘭卡《Daily News》記者Hafiz Marikar眼中，這7名球員都不是他的心水。

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Hafiz Marikar近3屆金球獎選票（按圖放大）：

據主辦單位公布的選票，Hafiz Marikar的頭號選擇竟然是利物浦右閘阿歷山大阿諾特，之後4個選擇依次序是奧巴美揚、基沙文、羅拔利雲度夫斯基及達史特根，可說是品味獨特，對現今球壇別有一番洞見。

Hafiz Marikar今年屬意阿諾特贏金球獎。（路透社）

在近3年的投票中，Hafiz Marikar都沒有投予美斯。（路透社）

會不會是大會出錯？翻查紀錄，相信不是，因為Hafiz Marikar的投票風格向來古怪，他近3年都沒有投中冠軍。去年金球獎由莫迪歷贏得，而Hafiz Marikar的第一心水竟是夏薩特，依次序是羅拔圖法明奴、保羅普巴、C朗及哈利卡尼。

Hafiz Marikar認為夏薩特是去年贏金球獎的最佳人選。（路透社）

在2017年，C朗贏得金球獎，而Hafiz Marikar那一年就投給了意大利中堅邦路斯，之後4票依次序為迪基亞、法卡奧、夏薩特及哈利卡尼。

在前年，Hafiz Marikar投予邦路斯。（路透社）