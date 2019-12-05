【法甲】麥巴比光速腦筋急轉彎尷尬位變金球　PSG兩球淨勝南特

人前波後一向都令球員頭痛，但麥巴比（Kylian Mbappe）將此變成機會。 巴黎聖日耳門（PSG）周四法甲主場對南特，這名法國籍射手一記後腳為球隊打開記錄，助球隊以2：0擊敗南特。

PSG對南特一戰要到52分鐘才出現第一個入球，當時尼馬在進攻右路吸引數名守將，睇準時機一球直線送迪馬利亞（Angel di Maria）一程，後者引球到禁區邊，腳背將球傳入禁區，麥巴比在近小禁區位置，但人前波後，這名法國國腳決定直接攻門，用後腳將球送入網窩。

麥巴比入靚波逐格睇（按圖放大）

麥巴比為PSG先拔籌十分高興。（路透社）

PSG之後得到12碼機會，尼馬操刀破網，PSG終以2：0擊敗南特全取3分，現時於法甲以36分排第1，少打一場領先次席的馬賽5分。今仗是PSG教頭杜慈（Thomas Tuchel）首次在聯賽，將尼馬及麥巴比放在正選陣容。德士拿（Julian Draxler）及古沙華（Layvin Kurzawa）齊齊復出。

麥巴比慶祝十分「招積」。（網上圖片）

尼馬亦有進賬。（視覺中國）

皇馬快翼歡迎麥巴比來投

麥巴比自去季就一直被傳是西甲勁旅皇家馬德里的獵物，皇馬快翼雲尼斯奧斯祖利亞（Vinicius Jr.）近日更公開表示歡迎該名法國球星來投。麥巴比與PSG的合約到2022年到期，足球總監李安納度（Leonardo）將會盡一切辦法留住麥巴比，與他續約。

前摩納哥會長近期於一次訪問時爆料，指麥巴比曾向他透露轉投皇馬已是不能避免的，但覺得現時轉會時機太快，希望在巴黎多留一段時間，「皇馬可以等一等」。