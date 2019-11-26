【歐聯】施丹深愛麥巴比陷「三角戀」　杜慈化身愛情專家妙答解惑

香港時間今晚深夜，皇家馬德里將會在歐聯分組賽迎戰巴黎聖日耳門。兩強交鋒前，雙方主帥就PSG前鋒基利安麥巴比大打口水戰。皇馬的施丹表明已經愛上麥巴比一段日子，而PSG的杜慈則反擊「有時候，你會愛上一個得不到的人」。

香港時間今晚深夜4時，歐聯A組分組賽，皇馬主場對PSG，現時PSG全勝提早獲得出線資格，至於皇馬4戰得7分暫列次席，仍要為晉級而努力。在賽前記者會上，皇馬教練施丹講到PSG射手麥巴比，坦言麥巴比以前來皇馬試腳的時候，已經十分喜愛他。

施丹表示一直很喜歡麥巴比。（Getty Images/資料圖片）

施丹說：「我在很久以前已經認識他，我愛上他一段很長的時間。」有記者問施丹是否覺得麥巴比也愛皇馬，他回應：「麥巴比曾經來過試腳，但明日（今晚）他會以對手的身份來到。我們很清楚他是個怎樣的球員，也知道他對PSG的重要性，我們已經準備好應付他。」

PSG主帥杜慈在之後的記者會回應施丹的言論，這名德國籍教練說：「我不知施丹怎樣愛上我們的球員，也不知他的愛有幾深，但我可以告訴你，我們也愛我們的球員，而且最重要的是，他現在是我們的球員，很高興可以擁有他。」

麥巴比是球壇中的搶手貨。（Getty Images/資料圖片）

「有時候現實就是如此，我們會愛上一個得不到的人。」杜慈續說：「人人都知道他（施丹）喜歡麥巴比，很多其他教練也是，我沒有感到不安。麥巴比是我們的人，我們盡力圍繞他建立球隊，我不想麥巴比在短期內離隊。」