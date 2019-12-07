【英超】羅渣士獲李斯特城續長約　多項數據更勝奇蹟奪冠球季

李斯特城昨日宣布，與領隊羅渣士續長約至2025年。英國傳媒分析，李城今季的防守數據冠絕英超，而他們的整體數據更加比奇蹟奪冠的球季更佳。

李斯特城昨日（12月6日）在官網發聲明，與羅渣士續約至2025年6月。李城主席艾耶獲特（Aiyawatt Srivaddhanaprabha）說：「班頓的能力廣為人知，而事實亦證明了，他的方法能夠釋放出我們這套年輕陣容中的潛力。同樣重要的是，班頓的足球哲學正合球會的文化及價值。」

李城在官網宣布羅渣士續約。（李城官網截圖）

艾耶獲特續讚羅渣士：「在過去9個月之中，我們的合作加強了球員、職員及球迷之間的連繫。我期待見到這一切延續下去，達致我們的長遠目標。」

羅渣士在今季2月上任，成績斐然。（視覺中國）

羅渣士則在聲明中表示：「當初決定加盟李城，是因為對球會方向充滿期望，希望我可以用自己的經驗幫助球會前進。我來到李城，希望作出貢獻，建設球會的未來。」

羅渣士多謝管理層、每個員工、球迷的支持，他說：「我們將繼續合作，在未來為李城帶來成功。」

自從羅渣士在2月上任後，李城在26場英超比賽中贏得17場，而在最近更得7連勝，平了球會封塵56年的頂級聯賽連勝紀錄。

李城今季多項防守數據都名前首位。（Reddit）

據英國《天空體育》的資料，李城今季防守固若金湯，多項防守數據皆列英超之首，其中最注目的是15戰僅失9球，是今季唯一一支失球仍然是個位數的英超球隊。

李城防守死球有心得，今季未曾於死球失波，他們今季累計7場聯賽保持清白之身，是保持清白身最多的球隊。李城場均被射中目標的次數僅2.9次，為全英超最少；他們場均20.9次搶截，次數為全英超最多。

2019-20 - In comparison with their title-winning campaign in 2015-16, Leicester City are currently posting superior numbers this season on a per game basis across the following metrics: Goals, Goals Conceded, Shots, Shots Faced, Possession and Points. Impressive. pic.twitter.com/GK3zDRCx5I — OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2019

數據統計公司Opta則比較了今季及15/16李城冠軍球季的數據，當季場均入1.8球，而今季場均入2.3球；當季場均失0.9球，而今季場均失0.6球。當季場均射門13.7次，而今季場均射14.5次；當季場均面對13.7次對手射門，而今季場均只被對手射9.3次。

在控球率方面，今季李城場均58%，而在雲尼亞里帶領下的15/16球季，就只有42%。到最實際的層面，李城奪冠球季場均得2.1分，而今季場均得2.3分。因此，從各方面數據得見，李城比15/16球季更強。