【英超】李斯特城絕殺球被吹越位　VAR「明察秋毫」助反勝

英超在今季起使用視像助理裁判（VAR）協助執法，但開季至今劣評如潮，其中肩膀﹑腳尖越位令球迷記憶猶新，同時使英超VAR的公信力被人質疑。李斯特城的伊恩拿祖最後一擊建功，旁證示意越位在先，但經VAR判定後入球有效，難怪李城主帥羅渣士亦笑言罕有地受惠於VAR。

曼城與車路士在今輪分別失分，暫列聯賽榜次席的李斯特城，在今仗主場出戰力爭鞏固「二哥」位置。李城面對今季表現飄忽的愛華頓，被「拖肥糖」先開紀錄，李察利臣在上半場23分鐘衝頂破網。主隊左閘捷維爾及後助攻時在禁區內倒地，但經VAR檢查後未有吹罰12碼。

華迪連續6場聯賽建功，在今仗亦射入扳和一球。（路透社）

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李斯特城在易邊後加強壓力，主帥羅渣士換入伊恩拿祖增強攻力，在68分鐘終收效，伊恩拿祖橫傳予大勇的華迪近門得手，連續6場賽事取得「士哥」，追成1：1平手。氣勢如虹的李城續有不少攻勢，但占士麥迪遜及華迪的攻門亦無功而還。

後備入替的伊恩拿祖在最後一擊，接應列卡度彭利拿的直線，擺脫對手守衛左腳射遠柱入網，但旁證隨即舉旗示意越位，VAR再度出動推翻旁證的決定，入球有效，結果李斯特城憑伊恩拿祖一傳一射反勝愛華頓，與榜首利物浦保持8分差距，並與第3位的曼城拉開3分距離。

李斯特城在VAR「明察秋毫」下，主場以2：1反勝愛華頓。（路透社）

後備入替的伊恩拿祖成為球隊反勝功臣，並獲選為今仗最佳球員，而他的入球反判有效，成為英超史上首次。該名尼日利亞球員在賽後指自己清楚知道沒有越位，並笑言自稱為「VAR先生」。

後備入替的伊恩拿祖一傳一射，成為李斯特城反勝功臣。（路透社）

李城主帥羅渣士表示今仗贏得並不輕鬆，伊恩拿祖入替成為賽事的轉捩點，而他罕有地認同VAR在今仗的裁定，「英超球證及VAR的判決在今季深受爭議，但在今仗不論捷維爾在禁區倒地及伊恩拿祖的入球同樣作出正確的決定，對球隊有利。」羅渣士在今季帶領李斯特城取得佳績，而他的名字與阿仙奴扯上關係，成為接任「廠長」熱門人選之一，但他再度強調全力專注在球隊事務。