【英超】愛華頓勇挫車路士　鄧肯費格遜暫代領隊首戰建功

英超本季第一次快車期，愛華頓在打吡戰大敗利物浦腳下，3連敗使領隊馬高施華烏紗不保。 「拖肥糖」主場迎戰車路士，由名宿鄧肯費格遜暫代領隊之職，果然有所刺激。他們憑着出色的突擊，以3：1擊敗對手，終算止住跌勢。

愛華頓周中於打吡戰作客以2：5慘敗予宿敵利物浦後，終於手起刀落解僱前主帥馬高施華。球隊今仗主場出擊，入局較快，僅用了4分鐘便先拔頭籌。雙方中場左路混戰，愛華頓球員搶得控球權後，李察利臣分至右路迪積比爾薛迪比，隨即入楔。他在十二碼點接應薛迪比的傳中，勁頂破網。他及後幾乎再下一城，禾確特右路傳中地波，可惜來遲一步。卡維特利雲射門亦未能考驗阿列沙巴拿加。

李察利臣力壓車路士守將，銅頭一搖先開紀錄。（路透社）

車路士賽前收到好消息，獲國際體育仲裁法庭減刑，等同禁止收購球員命令已完結。他們上半場控球時間雖逾75%，但攻勢僅夠製造險象。譚美阿巴謙兩度接應兩側的傳中球，皮球均只告掠門而過，未能威脅愛華頓門將比克福特。

阿巴謙多番攻堅，總是只差一點點。（路透社）

愛華頓在下半場又乘車路士未企穩陣腳，再下一城。車路士中堅葛特蘇馬處理來球不清脆，解圍卻令皮球「垂直升降」，更彈中蘇馬身軀。卡維特利雲背靠列斯占士，49分鐘單刀輕鬆射入。

卡維特利雲拉開紀錄。（路透社）

但車路士的高華錫在3分鐘乘愛華頓解圍不遠，立即窩利抽射扳回一城。「藍戰士」及後大軍壓境，希望扳平。高華錫其後再次施展遠射，惜偏離目標。艾斯派古達後上助攻執漏，窄角度抽射又被比克福特救出。

車路士未能追平，83分鐘再被愛華頓反擊得手。禾確特截到對手誤傳，策動反擊。卡維特利雲在禁區頂「後抽」傳球，湯姆戴維斯與車路士中堅混戰下，溜出皮，卡維特利雲快腳一篤剛好射穿阿列沙巴拿加「坑渠」，再次拉開比數。

卡維特利雲梅開二度，第二球更射穿大細龍門。（路透社）

林柏特帶領的車路士，近4仗聯賽第3次落敗。（路透社）

暫代領隊即贏波，鄧肯費格遜會否有望坐正？（路透社）

愛華頓對車路士精彩圖片（按圖放大）

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