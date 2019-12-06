【英超】愛華頓解僱主帥馬高施華　兩季豪花兩億鎊淪落降班區

馬高施華成為今季英超第5名被炒領隊，他昨日遭愛華頓解僱。

愛華頓在當地時間昨晚（12月5日）發聲明，宣布主帥馬高施華離隊。球會管理層答謝馬高施華過去18個月的努力，祝願他有美好前程，並宣布由鄧肯費格遜暫代帥位，領愛華頓在周末主場對車路士。愛華頓會盡快宣布新任領隊人選。

上場打吡大戰輸波，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，令馬高施華被炒。（路透社）

愛華頓周三在默西賽德郡打吡中，作客以2：5不敵利物浦，今季15戰僅得14分，跌入降班區，現排尾三。42歲的馬高施華成為繼加西亞、科里斯、普捷天奴及艾馬利後，今季第5名被解僱的英超領隊。

馬高施華在2018年夏天接替艾拿戴斯，成為愛華頓領隊，希望為球隊帶來賞心悅目的進攻足球。首個夏天，他斥資近9000萬鎊買人，最後上季愛華頓排英超第8位；今個夏天，馬高施華再花超過1億鎊買人，結果半季不到陷入降班漩渦之中。

下任愛華頓領隊熱門人選：

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愛華頓今月將面臨「地獄賽程」，未來3輪聯賽先後要對車路士、曼聯及阿仙奴，之間還有一場對李斯特城的聯賽盃。

馬高施華上任18個月，轉會費用得多，但球隊成績未見進步。（路透社）

據英國博彩公司的賠率指，前曼聯及愛華頓領隊莫耶斯是接班大熱，至於上海上港主帥域陀彭利拿緊隨其後，之後還有賀維、賓尼迪斯等。有報道稱，愛華頓的目標是域陀彭利拿，同時亦有報道指，若果莫耶斯回歸愛華頓，卡希爾將任其副手。

英超第16輪賽程（按圖放大）：

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