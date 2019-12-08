【英超】曼城落後利物浦14分　哥迪奧拿認三連霸有難度

英超「曼市打吡」，曼城主場1：2不敵曼聯。輸波面子事少，「藍月亮」眼前有更大的難題，落後利物浦達14分，聯賽三連霸變得愈來愈難。 一向自信滿滿的「光頭神帥」哥迪奧拿（Pep Guardiola）比賽後亦似乎被打沉，直言「追趕利物浦不切實際」。

利物浦3球淨勝般尼茅夫，曼城不敵曼聯後，在聯賽榜上已落後「紅軍」達14分。哥迪奧拿賽後有點沮喪說：「現在不是時候去想（追上利物浦）。我們一定要繼續努力作賽，現時仍有不少賽事去踢。」

哥帥的言論似乎已經「扯白旗」，但這種想法亦非沒道理，因為要完成三連霸大業，他們面前的是座難以攀上的高峰。

哥迪奧拿認爭標有難度。（路透社）

曼城將要在餘下22戰全勝，才可以達到去季捧盃的98分，但就算他們真的做得到，亦要過去16場贏15仗的利物浦成績大倒退，才有機會可以完成三連霸。難怪哥迪奧拿會承認聯賽爭標十分難：「我們要想想下場一定要做到的事，現在『追上利物浦』這種想法不切實際。」

「當對手16仗贏15場，（爭標）很困難。他們現時正處於巔峰，然後我們又失分，但我們有責任繼續落去。」

曼城落後利物浦14分。（路透社）

哥帥指曼城有義責任要繼續聯賽征途。（路透社）

數據不利曼城

事實上，數據亦對曼城不利。首先，英超史上從未有一隊可以在落後14分之下仍能後上捧盃。「藍月亮」今季受傷兵困擾，強勢不再使得戰績下滑；開季至今16戰得32分，為哥帥執教生涯在頂級聯賽最差16戰成績。此外，曼城前面除了利物浦，還有另一支球隊：今季同樣狀態大勇的李斯特城。

不敵曼聯後，曼城今季聯賽已經在主場輸了兩場，亦是哥迪奧拿生涯第3次出現這樣的情況，前兩次為2014至15的拜仁慕尼黑及2008至09年的巴塞隆拿。不過，拜仁及巴塞最後都能奪得聯賽冠軍。