【英超】傳艾馬利3大轉會目標　遭阿仙奴否決　愛華頓已接觸？

艾馬利今夏花了1.3億鎊增兵，但最後因成績不濟遭阿仙奴解僱，結束不到一年半的「廠長」生涯。 英國傳媒近日爆料，指艾馬利本身有3大轉會目標，但最後全數遭「兵工廠」高層否決。

「兵工廠」今夏用了1.3億鎊購入尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）、基蘭泰亞尼（Kieran Tierney）、大衛雷斯（David Luiz）、加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）及威廉沙列巴（William Saliba），但球隊表現強差人意，英超15輪得19分排第11位。艾馬利亦因此賠上帥印，由龍格保（Freddie Ljungberg）。

英媒指艾馬利早對湯馬士柏迪有興趣。（網上圖片）

艾馬利不到一年半就被解僱。（路透社）

據外國傳媒報道，艾馬利今夏向管理層提議3個主要轉會建議，但都被高層否決。英國傳媒指出，艾馬利本來銳意加強中場線兵源，希望從馬德里體育會羅致湯馬士柏堤。有指這名26歲加納中場亦想轉投「兵工廠」，但該支倫敦球會認為其5000萬歐元放人條款太昂貴，因此拒絕艾馬利。

沙夏今夏屢傳成為多支英超大隊目標，最後留在水晶宮。（路透社）

對兩名英超有興趣

另外兩名球員皆來自英超，原來阿仙奴亦對哈利馬古尼有興趣，但他們不願付出李斯特城的高昂標價。最後馬古尼成為了世界最昂貴中堅，披上了紅色球衣，但並非阿仙奴球衣，而是其死敵曼聯的波衫。

艾馬利與阿仙奴在翼鋒上的收購出現意見分歧，這名西班牙籍教頭去季對水晶宮後，對韋費特沙夏的表現有深刻印象，加上沙夏富有英超經驗，融入球隊的時間應該相對較少，故希望得到這名邊路球員。不過，阿仙奴管理層偏向收購比比，最後以破球會紀錄7200萬鎊收購，有傳主因是這名科特迪瓦球員比沙夏年輕。

哈利馬古尼今夏轉投曼聯，成為最高身價後衛。（路透社）

艾馬利雖然遭解僱，但傳聞他很快就會脫離失業大軍。《天空體育（Sky Sports）》報道指，早前解僱馬高施華（Marco Silva）的愛華頓，已跟艾馬利接觸，希望由他成為新帥。「拖肥糖」解僱施華後，帥位由名宿鄧肯費格遜（Duncan Ferguson）暫時頂上，首戰主場對車路士以3：1勝出。