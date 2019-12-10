【東亞錦標賽】免費電視直播　球員名單一覽　遙距投票支持香港隊

2019東亞足球錦標賽決賽周今日（10日）正式開賽，打頭陣先有女子賽的韓國對中國，男子賽則有中國對日本。

若未能親到現場，也可透過電視收看直播，其中香港隊3場賽事更全部免費。

賽會更有特別活動，讓球迷可在場外投票、改變場內廣告牌顏色，支持球隊。