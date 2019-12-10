【東亞錦標賽】免費電視直播　球員名單一覽　遙距投票支持香港隊

2019東亞足球錦標賽決賽周今日（10日）正式開賽，打頭陣先有女子賽的韓國對中國，男子賽則有中國對日本。
若未能親到現場，也可透過電視收看直播，其中香港隊3場賽事更全部免費。
賽會更有特別活動，讓球迷可在場外投票、改變場內廣告牌顏色，支持球隊。
香港足球代表隊。（視覺中國）
香港隊球員名單
門將：葉鴻輝（東方龍獅）、謝德謙（冠忠南區）、袁皓俊（理文）
後衛：馮慶燁（東方龍獅）、艾里奧、羅梓駿、李毅凱、唐建文（傑志）、徐宏傑（梅州客家）、羅拔圖、梁諾恆（富力R&F）
中場：鍾偉強、黃威（東方龍獅）、陳俊樂（廣州富力）、鄭展龍、黃洋、鞠盈智（傑志）、陳肇鈞（冠忠南區）、鄭兆均（理文）
前鋒：夏志明（冠忠南區）、基奧雲尼（富力R&F）、辛祖、孫銘謙（和富大埔）
韓國隊：韓國誓破主場魔咒 力爭3連霸
韓國球員名單
門將：金承奎（蔚山現代）、趙賢祐（大邱FC）、具聖潤（北海道札幌岡薩多）
後衛：金英權（大阪飛腳）、金珍洙（全北現代汽車）、朴柱昊（蔚山現代）、金玟哉（北京國安）、權敬源（全北現代汽車）、金紋奐（釜山IPark）、金太煥（蔚山現代）、朴志洙（廣州恆大淘寶）
中場：金甫炅（蔚山現代）、朱世鐘（FC首爾）、黃仁範（溫哥華白帽）、文宣民（全北現代汽車）、羅相浩（FC東京）、尹日錄（濟州聯）、孫準浩（全北現代汽車）、韓承奎（全北現代汽車）、 金寅成（蔚山現代）、李英才（FC江原）
前鋒：李庭協（釜山IPark）、金承大（全北現代汽車）
日本球員名單
門將：中村航輔（柏雷素爾）、小島亨介（大分三神）、大迫敬介（廣島三箭）
後衛：佐佐木翔（廣島三箭）、三浦弦太（大阪飛腳）、畠中槙之輔（橫濱水手）、渡邊剛（FC東京）、古賀太陽（柏雷素爾）、菅大輝（北海道札幌岡薩多）*、橋岡大樹（浦和紅鑽）*
中場：仲川輝人（橫濱水手）、大島僚太（川崎前鋒）、橋本拳人（FC東京）、鈴木武藏（北海道札幌岡薩多）、井手口陽介（大阪飛腳）、相馬勇紀（鹿島鹿角）、森島司（廣島三箭）、田中駿汰（大阪體育大學）、遠藤溪太（橫濱水手）、田中碧（川崎前鋒）
前鋒：小川航基（水戶蜀葵）、上田綺世（鹿島鹿角）、田川亨介（FC東京）
中國隊備戰東亞錦標賽。（視覺中國）
中國球員名單
門將：劉殿座（廣州恆大淘寶）、董春雨（武漢卓爾）、鄒德海（北京國安）
後衛：王燊超（上海上港）、于大寶（北京國安）、梅方（廣州恆大淘寶）、姜至鵬（河北華夏幸福）、李昂（江蘇蘇寧）、吉翔（江蘇蘇寧）、楊帆（天津泰達）、王上源（河南建業）、明天（武漢卓爾）
中場：蔡慧康（上海上港）、張稀哲（北京國安）、李行（武漢卓爾）、曹贇定（上海綠地申花）、金敬道（山東魯能泰山）、木熱合賣提江．莫札帕（天津泰達）
前鋒：王子銘（北京國安）、韋世豪（廣州恆大淘寶）、董學升姜至鵬（河北華夏幸福）、馮勁（重慶力帆）、譚龍（長春亞泰）
東亞足球錦標賽 電視直播時間表
（以下為香港時間）
男子賽事直播：
12月10日 18：25 中國VS日本
12月11日 18：25 韓國VS香港
12月14日 18：25 日本VS香港
12月15日 18：25 韓國VS中國
12月18日 15：15 香港VS中國
18：30 韓國VS*日本
直播：香港開電視(77)及Sports Plus 1(高清602 / 標清662)
* Sports Plus 1(高清602 / 標清662)直播
女子賽事直播：
12月10日 15：10 韓國VS中國
12月11日 15：10 日本VS中華台北
12月14日 14：45 中國VS日本
12月15日 15：10 韓國VS中華台北
12月17日 15：10 中華台北VS中國
18：30 韓國VS*日本
直播：香港國際財經台(76)及Sports Plus 1(高清602/標清662)
* Sports Plus 1(高清602 / 標清662)直播
遙距投票支持香港：東亞足球錦標賽與日本瀏覽器Brave合作，球迷只要下載了Brave（電腦／流動版均可），並以Brave瀏覽東亞錦標賽官網，即可參加一系列投票活動，無論身在香港或釜山，都可以支持港隊。