【港足．東亞錦】麥柏倫公布29人初選名單　辛祖徐德帥無緣決賽周

香港足球代表隊將於下月11至18日遠赴韓國釜山，出席東亞足球錦標賽決賽周，跟中、日、韓3支亞洲勁旅較量。 港足主帥麥柏倫今日（26日）公布29人初選名單，跟前主教練加利韋特（Gary White）率領取得出線資格的港隊相比，僅得15人相同。

香港代表隊12月出戰東亞足球錦標賽決賽周29人初選名單 門將：葉鴻輝、王振鵬、謝德謙、袁皓俊 後衛：翟廷峯、馮慶燁、李家豪、羅素、丹尼、艾里奧、羅梓駿、唐建文、徐宏傑、梁諾恆、羅拔圖 中場：鍾偉強、李嘉耀、黃威、陳俊樂、鄭展龍、黃洋、鞠盈智、鄭兆均、陳肇鈞 前鋒：艾力士、基奧雲尼、陳廣豪、夏志明、孫銘謙

港足去年11月在加利韋特帶領下，相隔10年再奪東亞錦決賽周資格。當時港隊初選時曾徵召戴偉浚跟霍斌仁兩位年輕外流兵，前線也重用中鋒基奧，一度引起球迷熱議。這3位球員加上東方龍獅球員曾錦濤、黃梓浩、梁振邦跟茹子楠等，以及年紀漸長的守將法圖斯與列斯奧，這次統統榜上無名。

邊15位球員有得留低？（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

後衛名單僅5人不變 鍾偉強或再當奇兵？

留下來的15位港將之中，守門員位置可說是最穩定，葉鴻輝、王振鵬及袁皓俊都再度入選，至於陳嘉豪的位置則為去季尾至今有出色發揮的謝德謙取代。

後衛方面變化較大，僅得傑志左右閘丹尼跟唐建文、外流中國聯賽的羅素及徐宏傑，與富力R&F中堅梁諾恆留在陣中。而值得一提的是，梁諾恆去年在東亞錦外圍賽苦無上陣機會，不過至今年他已連續於兩場世界盃外圍賽中正選披甲。

梁諾恆（紅衫4號）在最近兩場港足賽事中都正選登場，或可在東亞錦取得更多上陣機會。（資料圖片）

還記得去年在台灣絕殺中華台北的奇兵鍾偉強嗎？這位東方龍獅翼鋒今次也初選名單之列，黃洋、陳俊樂跟黃威3位中場重心球員均在沒懸念下入圍，而可勝任多個位置的李嘉耀亦受麥柏倫歡心。

隨着麥基退役，港足前鋒線1年來也有不少轉變。去年東亞錦入選初選、惟最終因傷退隊的基奧雲尼近期獲重召，今年終有望真正踏上東亞錦舞台。另一位前鋒艾力士近月雖在中國球會欠缺上陣機會，但同獲麥帥重用。

鍾偉強（左）於上年東亞錦外圍賽首場尾段建奇功，助港隊擊敗中華台北打開勝門，今次他再度入圍賽事初選名單。（資料圖片）

李家豪鄭展龍入圍 徐德帥落選原因存疑

港隊今次初選名單雖跟11月份世盃外人選大致相同，惟也有東方龍獅右後衛李家豪這位新面孔加入，至於周日憑突出表現助傑志取勝的鄭展龍，則再度入圍麥柏倫的大軍名單。不過上周六曾為東方龍獅上陣的徐德帥，卻繼11月後再名落孫山。

另外，有別於過往初選徵召30位球員，麥帥今次僅點兵29人，相信跟前鋒辛祖受傷有關。辛祖戰畢巴林後因大腿後肌受傷，在迎戰柬埔寨前已退隊，並缺席周末的港超聯賽事，這位入籍兵也將無緣東亞錦決賽周，令港隊未能以最強陣容應戰。

港隊將於12月5日決選，並於6日正式開操。在港練習兩課後，大軍將在12月8日中午離港，飛往韓國釜山備戰。

鄭展龍（右二）在剛過去的第7周港超聯表現亮麗，再獲麥柏倫青睞。（資料圖片）