【東亞錦標賽．直擊】港將寒風下手痛腳僵　黃洋：態度可戰勝天氣

東亞足球錦標賽決賽周今日（10日）掀開序幕，港隊周三（11日）晚會先鬥韓國。東道主韓國除有主場之利，釜山寒冷的天氣也是港足面對的一大難題，球員指在訓練過程中冷得手痛腳僵。 不過港隊陣中有「寒戰」經驗豐富的隊長黃洋，他跟體能教練皮亞斯（Mathew Pears）向球員分享保暖心得。 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

港隊明晚在釜山亞運會體育場鬥韓國，眾將今晚先到比賽場地適應及進行操練。隊長黃洋指出，陣中部份傑志球員曾於亞洲賽舞台對陣韓國球隊，因此對敵軍踢法並不陌生，「對他們行軍速度、對抗能力等印象很深，港隊定必以防守行先。在亞洲強隊面前，最基本便是要維持紀律性及團隊合作。」

東亞足球錦標賽：釜山天氣較香港寒冷得多，一眾香港足球代表隊球員都戴上頸套、手套等保暖小物操練。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽：較少到寒冷地方作賽的鍾偉強（左），坦言冷得手腳僵硬。（袁志浩攝）

鍾偉強：雙腳冷得僵硬沒感覺

釜山近日天氣寒冷，日間氣溫約攝氏10多度，入夜後更跌至單位數。球員練習時紛紛戴上手套跟頸套，「大哥」坦言初到埗時日夜溫差甚大，至今日才漸漸適應。他特別提醒年輕球員，要避免生病，「早點熱身，讓身體更易適應。」港隊翼鋒鍾偉強過往甚少於寒冷天氣下比賽，他直言日前訓練時因此而受影響，「跑快點的話會呼吸辛苦，手也凍到痛；雙腳則僵硬沒感覺，這些都會影響動作及反應。」

東亞足球錦標賽：經驗豐富的黃洋，也用上3日才適應釜山的天氣。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽：韓國隊同日進行賽前訓練，黃洋指跟韓國球員交過手，對他們的硬朗作風印象深刻。（袁志浩攝）

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熱身練習提高速度 「喝冷飲也不怕」

為了令球員減少受傷及提高狀態，港足體能教練皮亞斯（Mathew Pears）也特別為球員保暖想辦法，他透露在安排球隊熱身動作時會作出改變，「要多做一些高強度的熱身，例如衝刺跑，球員不斷高速移動，令體溫慢慢向上升。」這位英格蘭籍教練也稱除了熱身以外，球員的思維同樣重要，「在寒冷中我們很容易就迷失，所以必定要不時提醒自己。」

+ 6 + 5 + 4

據悉港隊球員也有不同的保暖方法，有球員會貼暖包；鍾偉強則笑言會「喝多點暖水，吃多點熱食」。不過皮亞斯稱，原來要維持體力的話，也非只能喝熱飲，「球員在低溫下雖減少出汗，但其實也會消耗體力，所以我會鼓勵他們補充水份，這永遠都是優先的，哪管它是冷飲。」

東亞足球錦標賽：香港隊體能教練皮亞斯，特別安排高強度熱身，幫助球員適應。（袁志浩攝）

黃洋：球員態度可戰勝天氣

「大哥」卻認為，年輕球員的活力跟態度，能戰勝寒冷天氣，「年輕球員渴望表現自己，這種慾望可克服所有困難，希望大家可發揮出色。」首度參加東亞錦決賽周的「強仔」也稱感受到不一樣的大賽氣氛，情況跟一年前的外圍賽有分別，「中、日、韓的球員，以至大會安排也十分專業，球場質素相當好，這一切都是夢寐以求。日本興韓國是代表亞洲踢世界盃的球隊，要好好把握機會感受跟他們比賽的時刻。」