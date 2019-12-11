【東亞錦標賽．直擊】馮慶燁港足地標戰　「26歲最後一日終圓夢」

2019年對港足後衛馮慶燁來說，是美好的一年：他協助球會歷史性高舉港超聯賽冠軍，也勇奪「最佳後衛」這個人獎項；而今日的東亞足球錦標賽決賽周，他正選披甲鬥韓國，上演港足生涯的處子戰。 香港01記者袁志浩、吳浩然釜山直擊

馮慶燁以去季出色表現吸引港隊主帥麥柏倫的注意，這次入圍東亞錦決賽周大軍訪韓外，首仗鬥東道主更即正選登場。這同時是他第一次於國際A級賽中穿起港足戰衣，意義非凡。

馮慶燁對韓國以正選上陣。（袁志浩攝）

馮慶燁慶幸自己沒有放棄過足球。（袁志浩攝）

心灰不再 26歲的最後一日圓夢

回想兩日前的練習，燁仔對自己將擔正喜出望外：「那一刻很期待，明白中堅位置競爭大，教練甚少試新人，也很難後備入替。」其實燁仔此前已曾入選麥柏倫麾下的大軍，惟一直屈居於艾里奧、羅素及梁諾恆之後，苦無出場機會。

誰料馮慶燁第一次上陣，竟是在東亞錦決賽周舞台發生。他坦言明白今場比賽的重要性，所以花盡心機想辦法備戰，也提醒自己切勿過於緊張。燁仔說：「始終球員長時間沒有上陣的話，都會有種說不出的心灰，幸好自己一路以來沒有放棄足球。很開心教練選擇了我，也為達成為港隊上陣這個目標而高興。」

馮慶燁周四27歲生日，希望繼續為港隊爭取佳績。（袁志浩攝）

「抱謙虛心態繼續學習」

明日便正式踏入27歲，燁仔理論上已早已告別年輕球員的身份，並進入當打之齡。他打趣指幸好比賽早一日舉行。「記錄了我在26歲踢於首場國際賽，而非27歲，感覺像年輕一點。」燁仔開玩笑說。

憑慶燁終於得到正選機會，心不再灰。（袁志浩攝）

今日在韓國球員身上見到彼此差距，燁仔認為自己也必須經過長時間及高強度訓練，才能獲得相同的成果。所以即將再大一歲的他，生日願望也離不開港足與足球生涯：「期待往後有更多上陣機會，為港隊爭取佳績之餘，也繼續抱謙虛心態學習。」