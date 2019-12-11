【東亞錦標賽．直擊】香港首戰築血肉長城　半百港迷呼聲中負韓國

2019東亞足球錦標賽決賽周昨日已在韓國釜山揭幕，香港隊今日登場硬碰實力強橫的東道主韓國。澟烈冷風之下，港隊鬥志熾熱，再次拿出面對強敵的頑強防守，雖然半場失掉一記罰球，但偶有機會反擊威脅韓國大門。半百香港球迷助威之下，香港終以0:2告負，但橫強的防守多次化解韓國硬攻，表現已算合格。 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

東亞足球錦標賽雖然並非最重要錦標，但比起志在練兵試陣的日本、派出「選拔隊」的中國，東道主韓國明顯決心在主場衛冕，派出亞洲聯賽的一線兵應戰，首仗對香港亦排出強陣，明顯想以一場俐落大勝展開衛冕征途。

韓國正選陣容中，有曾效力多蒙特的朴柱昊、踢過卡迪夫城的金甫炅，2018世界盃踢過正選的朱世鐘亦擔正；香港正選中僅得一名入籍兵艾里奧，同時意外地在中堅位置作輪換，讓艾里奧、徐宏傑及作處子戰的馮慶燁合組三中堅，羅梓駿及唐建文分演左右兩閘。

香港球迷無懼凜冽寒風，入場為港隊打氣。（袁志浩攝）

港隊與韓國對壘，嚴密防守使對手機動性戰術未能發揮。（袁志浩攝）

今仗已有首批為數約50名香港球迷來到釜山為港隊打氣，賽前奏《義勇軍進行曲》時現場亦有噓聲、其後唱起《願榮光歸香港》，看台上亦有人拉起印上「光復香港，時代革命」的旗幟。不過，賽會上月已事先張揚會針對各種場內的政治表態作監察，由頭場日本9:0大炒中華台北的女子賽開始，已一批身穿橙衣的工作人員，拿着一份印有青天白日滿地紅旗、日本軍國旗等圖案的文件，核對看台上有否政治相關標語及旗幟，「光復香港，時代革命」的旗幟揚起不久，已被收起。

夏志明射失大好機會，雙手掩面甚是可惜。（袁志浩攝）

儘管韓國主場出擊，但始終沒有一眾旅歐球星、亦在平日作賽，入場觀眾寥寥無幾，反倒是港隊球迷聲勢更盛大，禁得了旗幟禁不了聲音，無論是打氣口號或是抗爭口號都響徹球場。韓國初段雖主導控球，大部份時間亦將香港隊全軍壓制在三閘線後，但未有急於進攻，至11分鐘才有孫準浩施冷箭被葉鴻輝接實，20分鐘再有黃仁範把握港隊解圍不遠，在左邊畸角位起腳勁抽，皮球僅僅略過柱邊。

+ 5 + 4 + 3

「子彈」錯失黃金機會

韓國上半場雖有逾8成控球，卻未有向港隊施太大壓力，讓港隊有兩個大好反擊機會，先是黃威策動反擊交予鄭兆均，「均仔」一記斜傳直接劏穿整條韓國防線交到夏志明腳下，惟「子彈」在對手力逼下射地波柱邊出界。32分鐘港隊再一次中場搶斷，夏志明禁區頂接應轉身篤射卻無力，被門將具聖潤接實。香港防線始終緊密，韓國一直未有致命攻勢，36分鐘，馮慶燁一記頭槌「自殺式回傳」幾乎造就金承大單刀，艾里奧及時從後清走皮球，葉鴻輝同時出迎收制不及與金承大相撞，後者最終需擔架抬走，由李庭協入替。

韓國憑罰球先開紀錄。（袁志浩攝）

香港一眾守將表現出色，尤其右閘的唐建文雖屆34歲，表現卻硬淨，屢屢頂住朴柱昊及羅相浩在左路的進襲，惟到上半場補時階段卻先失一球，韓國在禁區頂左側搏得罰球，金甫炅作勢射卻終由黃仁範操刀，此子快腳彎向反人牆中龍門內柱入網，打破僵局成1：0。

換邊後戰況未有大變，韓國同樣耐性地保持控球在腳，黃仁範嘗試在禁區外地波施冷箭但不中目標。落後一球的香港，在60分鐘後調入羅拔圖及基奧雲尼嘗試加強反擊。韓國亦在相約時間開始加強施壓，權敬源及「怪物」金玟哉先後接應角球頭槌幾乎拉開比數，後者勁頂被葉鴻輝救出；緊接李庭協接應橫傳近門一撞被閂走。82分鐘，羅相浩接應角球頂入，為韓國鎖定2：0紀錄，旗開得勝。香港雖落敗，但表現已算交足功課。

首輪賽事過後，韓國與日本同分，但前者沒有失球，後者昨日贏中國但失了1球，故韓國排榜首。香港因失球較多，暫時排在同得0分的中國後列榜尾。