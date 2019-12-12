【歐聯】祖雲達斯輕取利華古遜　C朗遭球迷闖入場鎖頸

對於衝入球場的球迷，C朗一向都會與他們影相或者擁抱等等，再勸他們離開球場。 不過，周四（12日）歐聯D組隨祖雲達斯作客利華古遜，C朗罕有地拒絕了球迷自拍的要求。

祖雲達斯於D組最後一戰，走到德國作客利華古遜，以2：0擊敗對手，以5勝1負小組首名出線。C朗今戰射入他在歐聯第128個入球，完場後眾將都在場上慶祝，此時就出現了不愉快事件。

C朗對利華古遜又有入球遑賬。（路透社）

C朗一向面對闖入球場的球迷都十分友善。（路透社）

完場之後，一名球迷衝入球場，希望與C朗自拍，但過程及結果都不似預期。當他從後「偷襲」箍頸，C朗突然被襲即時作出反應，推開該名球迷，望向「施襲者」時一臉震怒。

球迷突然從後「施侵」，C朗罕有對球迷發火。（路透社）

不一樣的反應

C朗會發火，全因為球迷過於激進的做法，會有這樣的反應十分合情合理。事實上，今仗比賽期間亦有球迷闖入草地跑向C朗，希望與這名巨星合照及擁抱，C朗亦未有抗拒，回應了球迷的訴求，所以C朗向球迷發火純粹是方式問題。

C朗一向都會盡力回應球迷的要求。（路透社）