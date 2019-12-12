【歐聯】聖西路6年來再現淘汰賽　榮光歸神奇球隊阿特蘭大

歐聯淘汰賽隊伍塵埃落定，聖西路球場相隔6年，再次上演歐聯16淘汰賽，屆時主隊將是「藍黑兵團」。 不過，球場的主人家「米蘭雙雄」只有資格做觀眾……

隨着凌晨歐聯最後一輪分組賽完結，首次躋身歐聯的阿特蘭大奇蹟晉級。這支新丁完成首4仗分組賽只得1分，最後兩仗連勝薩格勒布戴拿模及薩克達，以7分力壓該兩隊而「掹車邊」晉級，創下晉級球隊首4仗後最低分數。

阿特蘭大把握最後機會，後來居上出線16強。（路透社）

本季歐聯開賽前，阿特蘭大正改建主場，以求未來合乎舉辦歐聯賽事的規格。他們遂申請借用約50公里外的聖西路球場，獲米蘭雙雄首肯。阿特蘭大被外界一致看淡下，在「一強三弱」的混戰中突圍而出，與曼城攜手出線，屆時將於聖西路迎接球會史上首次歐聯淘汰賽。

聖西路球場四角伸出的紅色結構，成為其標誌。（Twitter）

干地帶領國際米蘭在意甲的成績不俗，惜在歐聯未能晉級。（路透社）

聖西路可算意大利足球「聖地」之一，但近年米蘭雙雄戰績反覆浮沉，上回歐聯淘汰賽已是2014年2月AC米蘭對馬德里體育會，當時主隊末段守不住迪亞高哥斯達而負0:1。雖然聖西路曾於2016年舉行歐聯決賽，但戲碼是「馬德里打吡」，結果皇家馬德里藉互射12碼擊敗馬體會。

國米在最後一仗分組賽面對派出部分副選的巴塞隆拿，敗陣而回。（路透社）

歐聯淘汰賽重臨聖西路，主角都是「藍黑兵團」卻非國際米蘭。他們只得7分，落後於巴塞隆拿及多蒙特，無緣晉級，只能在聖西路舉行歐霸淘汰賽。