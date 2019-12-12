【歐聯】尼馬禮讓12碼獲好評　卡雲尼埋齋助PSG大勝

曾經，尼馬及卡雲尼爭射12碼。 在昨晚的歐聯，巴黎聖日耳門主場對加拉塔沙雷，當基利安麥巴比博到12碼後，尼馬馬上趕去拾起皮球。他不是即刻放到12碼點主射，而是將皮球交到卡雲尼手上。

巴黎聖日耳門在歐聯A組已經穩奪首名晉級，他們在當地時間昨晚（12月11日）主場對加拉塔沙雷，實屬例行公事，但他們沒有放軟手腳，尼馬、基利安麥巴比、莫路伊卡迪俱正選登場。

尼馬及麥巴比擔正，兩人今場各有入球。（路透社）

麥巴比的入波，助PSG贏到4：0。（路透社）

PSG贏得清風送爽，莫路伊卡迪開紀錄，沙拉比亞建功，為主隊半場領先2：0。換邊後，尼馬在46分鐘即入波，加上麥巴比在63分鐘錦上添花，PSG已經遙遙領先到4：0。大局已定後，卡雲尼入替莫路伊卡迪。

麥巴比尾段還博得12碼。（路透社）

到84分鐘，麥巴比殺入禁區，博到12碼。今場已經有入波的尼馬馬上趕去拾起皮球，他不是即刻放到12碼點主射，而是將皮球交到卡雲尼手上，示意這名烏拉圭前鋒主射。卡雲尼一射入網，為PSG鎖定大勝5：0，6戰得16分，以A組首名晉級16強。

尼馬將皮球交給卡雲尼主射12碼。（網上片段截圖）

Neymar gave the penalty to Edinson Cavani 🤝 pic.twitter.com/AcIGLIQ3ka — B/R Football (@brfootball) December 11, 2019

27歲的尼馬賽後講到自己放棄梅開二度的機會，改為讓卡雲尼操刀12碼，他說：「卡雲尼是個優秀的12碼劊子手，也是個鬥牛士！他欠缺的只是入球，他是有能力入球的，大家都十分高興。」卡雲尼季初受傷患影響，今季表現掙扎，近期也是後備入替多，失去了正選。

卡雲尼射入12碼後，與尼馬慶祝。（美聯社）

PSG主帥杜慈也大讚尼馬，他說：「這是一個好的舉動。大家都見到，尼馬十分體貼，他將皮球交給卡雲尼，這對團隊而言是一個正面訊號。尼馬已經是十分重要的球員，上場聯賽對蒙彼利埃亦表現得非常好。他對我們很重要，而且愈踢愈好。」

在兩年前，當時剛由巴塞轉投PSG的尼馬，在對里昂的聯賽中，與卡雲尼爭射12碼，一度引起隊內不和之說。

杜慈大讚尼馬體貼，善解人意。（路透社）