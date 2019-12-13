【歐霸】曼聯小將梅開二度助首名出線　一文盡覽32強名單

歐霸盃分組賽凌晨完結，英倫球隊相當強勢，英超與蘇超共5支球隊全數過關。其中曼聯在L組在11分鐘內旋風式連入4球，大勝荷甲阿爾克馬爾4：0，躋身32強淘汰賽階段。小將格連活特梅開二度，創下球會紀錄。 「紅魔鬼」首名晉級，成為種子隊伍，32強抽籤時避開部分強隊，包括國際米蘭。盧卡古及阿歷斯山齊士重臨奧脫福的因緣對決，不會在淘汰賽首輪出現。

今仗之前，曼聯在L組以一分壓住阿爾克馬爾排榜首，而兩隊均已肯定出線。為保首名，曼聯未有完全留力，只有數名今季較少上陣的球員出場，如尼曼查馬迪、杜安薛比及小將占士加拿。兩軍半場互交白卷，戰至下半場52分鐘，曼聯一次角球變成小組入滲，由桑馬達落底橫傳至遠柱，由艾舒利楊格窄位抽射網頂，先開紀錄。

格連活特兩個入球皆顯出潛力。（路透社）

「夢劇院」開show！（路透社）

打破僵局後，曼聯乘勢而起，57分鐘於對手禁區頂截到傳球，隨即由格連活特燙射死角，拉開比數。這名小將表現令人眼前一亮，其後殺入禁區被絆跌，讓馬達於62分鐘主射12碼中鵠，兩分鐘後更梅開二度，成為曼聯歷來最年輕的球員，在歐洲賽事梅開二度，並助曼聯輕鬆取勝，首名出線。

格連活特（左）今仗大放異彩。（路透社）

馬迪本季上陣機會寥寥，今戰亦有不俗表現。（路透社）

蘇斯克查賽後一臉喜悅。（路透社）

曼聯領隊蘇斯克查賽後大讚格連活特具大將之風：「我曾與朗尼並肩作戰。（格連活特）明顯具備射手的能力，是我見過最佳的射手之一。他左右腳俱擅射，是守衛的噩夢，只是在苦練頭槌，必成大器。」

阿歷斯山齊士預計明年1月傷癒，可趕及來年2月20日的32強首回合。（路透社）

曼聯以種子隊身份出線，在下周一（16日）抽籤時將避開部分強隊，32強可能遇上的強手包括德甲利華古遜、法蘭克福或意甲羅馬。至於歐聯出局的國際米蘭亦列為種子隊，兩名本季齊齊轉投國米的「前紅魔」盧卡古及山齊士，較後階段才有望重臨奧脫福。

阿仙奴小將沙卡（左）助阿仙奴追平。（路透社）

另外兩支英超球隊，阿仙奴在最後一仗作客比甲標準列治，先失兩球下由拿卡錫迪及沙卡（Bukayo Saka）各入一球，逼和2：2，在F組首名出線。狼隊亦在尾輪大勝土超比錫達斯4：0，1分落後於葡超布拉加，在K組次名出線。而蘇超兩大班霸些路迪及格拉斯哥流浪，亦雙雙出線。

歐霸盃出線球隊： 種子球隊：阿積士、阿仙奴、巴素利、賓菲加、布拉加、些路迪、愛斯賓奴、真特、國際米蘭、巴沙克舒希、寧斯、馬模、曼聯、波圖、薩爾斯堡、西維爾 非種子球隊：尼科西亞、阿爾克馬爾、利華古遜、克盧日、布魯日、哥本哈根、法蘭克福、基達菲、盧多格德斯、奧林比亞高斯、格拉斯哥流浪、羅馬、薩克達、士砵亭、禾夫斯堡、狼隊

英超第17輪賽程（按圖放大）