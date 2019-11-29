【歐霸】曼聯小將空門失機兼擺烏龍　作客不敵艾斯坦拿吞首敗

早已鎖定歐霸盃晉級席位的曼聯，主帥蘇斯克查選出大量年青及副選球員為骨幹，作客遠赴哈薩克的艾斯坦拿，可惜賽果並不似如期，在領先一球下被對手在下半場逆轉，以1：2吃下今季歐霸首場敗仗。

眼見球隊穩奪出線資格，蘇斯克查大膽起用更多新人，以7名20歲以下球員正選上陣，僅勞基梳爾及連格兩名常規球員任正選，不計36歲的門將李爾格蘭（Lee Grant），其餘10人平均年齡僅20歲221日。

曼聯正陣11人當中，其中7名球員亦是20歲以下。（路透社）

曼聯正選7名「1字頭」球員（按圖放大）

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這支「小紅魔」在比賽初段便取得甜頭，梳爾與今場隊長連格配合，連格禁區外抽射破網，打破307日的入球荒，為曼聯先開紀錄。紅魔鬼下半場再有黃金機會拉開比數，梳爾再度助攻穿針引線，禁區內橫傳予面對空門的鍾達希，可惜該名荷蘭小將竟射波底出界。

鍾達希錯失黃金機會彷彿成為今場的轉捩點，艾斯坦拿的舒莫高（Dmitri Shomko）及後立即扳平。曼聯守將班拿特（Di’Shon Bernard）欲封走對手傳中時，不幸地改變方向入網，結果曼聯爆冷以1：2不敵艾斯坦拿，連續15場歐霸不敗的走勢亦告一段落。

以隊長身份領軍的連格，打破307日的入球荒攻入首個入球。（路透社）

鍾達希門前失機片段

Tahith Chong’s miss tonight. He’s been bad all game. He has the talent but he hasn’t been showing it in the chances he’s been given #mufc pic.twitter.com/uigBdmRXZ6 — killdat 🇸🇴 (@gabagools) November 28, 2019

雖然曼聯意外落敗，但蘇斯克查對陣中的年青球員發揮滿意，而一眾小將可以披起曼聯球衣為一隊出戰，對他們的發展而言同樣重要。鍾達希門前失機及班拿特的烏龍球斷送曼聯今場的勝仗，蘇斯克查對兩名小將鼓勵並寄語肯定，「班拿特的一隊處子戰必然是十分失望，但他在其餘時間防守出色，在進攻上的用球能力同樣不錯，所以我希望他謹記自己在其餘92分鐘的發揮相當不錯。鍾達希的門前失機是所有前鋒亦曾經歷過的事情，我亦有相同的經歷，這是成長的一部分。不論門前失機﹑烏龍球等不如意事件，亦是在場上有可能發生的。」

雖然曼聯作客告負，主帥蘇斯克查肯定一眾小將今仗的表現。（路透社）

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