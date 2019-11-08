【歐霸】曼聯3球輕取柏迪遜提早出線　新進攻組合效果理想

當年由C朗拿度﹑朗尼及泰維斯組成的曼聯進攻鐵三角，三人單季交出57球；如今曼聯的鋒力被外界詬病，但紅魔鬼今仗歐霸在主場以3球淨勝柏迪遜，馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特各建一功，會否成為新鐵三角的雛型？

曼聯在上輪作客塞爾維亞一球小勝對手，今仗返回奧脫福迎戰柏迪遜，主帥蘇斯克查派出拉舒福特﹑馬迪爾及格連活特合作攻堅。馬迪爾在開賽早段越位在先「食詐糊」，拉舒福特撞射同樣斜出。曼聯在22分鐘由小將格連活特禁區內扣過對手後建功，攻入今季歐霸的第2個入球，領先1：0。

及後曼聯在前場成功迫搶，馬迪爾個人突破力敵3名對方守衛後得手，在33分鐘射成2：0。曼聯換邊後僅4分鐘，拉舒福特接應楊格的回傳，左腳勁射網頂入網，結果曼聯在主場3球輕取柏迪遜。紅魔鬼在4仗取得10分，並一球不失，高踞歐霸L組的榜首，由於有對賽成績優勢，已肯定穩奪出線資格。

拉舒福特在下半場初段勁射破網，為曼聯鎖定3球勝局。（路透社）

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在馬迪爾上月底傷癒復出後，在今仗攻入近6場以來的第3球，對球隊疲弱的鋒線可謂及時雨，他今仗配合拉舒福特及格連活特，面對實力稍遜的柏迪遜，前線把握力比早前優勝。埋門把握力不足是曼聯今季的問題之一，往往空有大量攻勢下而未能轉化為入球，曼聯今仗全場錄得14次攻門，其中7球中目標，並3度攻破柏迪遜的大門。

馬迪爾力敵柏迪遜的守衛建功，攻入復出後的第3個入球。（Getty Images）

由C朗拿度﹑朗尼及泰維斯在2007/08球季的曼聯鐵三角，當年為曼聯贏得「雙冠王」，並在單季轟入57球。馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特今季首度三人一同上陣，便為紅魔鬼帶來3個入球，效果不俗，更有網民以他們三人媲美當年由美斯﹑尼馬及蘇亞雷斯巴塞三叉戟。

馬迪爾﹑拉舒福特及格連活特能否成為曼聯的「新鐵三角」當然是言之尚早，但他們三人已為球隊攻入18球，而曼聯今季在各大賽事一共只錄得21個入球，他們三人竟包辦球隊超過8成5的入球。

曼聯「新鐵三角」今季入球分布（按圖放大）

主帥蘇斯克查對這個「新鐵三角」今仗的表現大感滿意，並指3個入球質素相當高，「今仗球隊3個入球的質量同樣相當高，美臣（格連活特）臨場作出適當的判斷；馬迪爾展示出個人突破技術；而拉舒福特以左腳入球，我對球隊今仗的把握力十分滿意。」