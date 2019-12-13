2024年巴黎奧運將有一項目，在離主辦城市有15800公里之距的地方舉行。據法新社報道指，昨日巴黎奧組委在會議上決定，滑浪項目將安排在法屬南太平洋的大溪地舉行。

昨日巴黎奧組委就2024年巴黎奧運召開會議，並決定滑浪項目移師至法屬南太平洋群島的大溪地。巴黎奧組委透露由於大溪地地理環境較優越，太平洋的海浪亦適合作賽，故此決定在此舉辦滑浪比賽。事實大溪地為年度國際滑浪大賽的賽點，據指當地海浪具挑戰性更能捲至7米高。

巴黎奧組委在會議上決定，2024年巴黎奧運滑浪項目將在法屬南太平洋的大溪地舉行。（路透社）

巴黎奧運滑浪項目放在大溪地舉行，卻是奧運首次於距離舉辦城市本土逾15800公里之外的地方進行。（Google）

奧運項目一直亦有國家附屬城市協辦項目先例，就如2008年北京奧運馬術項目亦南下香港舉行，此外明年東京奧運的競步及馬拉松也於北海道開賽。惟是次巴黎奧運滑浪項目放在大溪地舉行，卻是奧運首次於距離舉辦城市本土逾15800公里之外的地方進行。