【東亞錦標賽．直擊】港隊變換防守戰術　徐宏傑冀挫日本團結港人

港足東亞運足球奪金的一幕轉眼過去10年，當年擊敗日本的陣容之中，就僅得門將葉鴻輝仍為港效力。10年前仍屬莘莘學子的徐宏傑與陳俊樂，卻成港足重心主力之一，他們對這段「歷史」的體會又是如何？明日再鬥日本，港隊又可否再創奇蹟？ 香港01記者袁志浩、吳浩然 釜山直擊

昨日（12月12日）是港隊勇奪東亞運金牌10周年，當年這一面寫下香港足球歷史的金牌，足以影響了一代人。或許有人因此而走上職業足球路，也有人決定要投身體育相關行業．最重要的，是證明了足球是一個可以團結人心的運動項目。



港隊在當地時間晚上6時半進行操練，天氣仍然寒冷，氣溫僅得約攝氏5度，不少球員都戴上手套跟面罩。（袁志浩攝）

徐宏傑（右二）坦言受東亞運金牌啟發，希望明日可再戰勝日本，團結港人。（袁志浩攝）

港足後防通天老倌的徐宏傑，10年前也只是個學生，他坦言當時的自己根本沒太留意香港足球：「不過，東亞運金牌贏日本的那一場決賽，是件很振奮的事，對香港市民來說很深刻。」巧合的是，明天港隊將再鬥日本，「傑仔」也因10年前的「傳奇一刻」而受到啟發：「希望可有機會同樣地獲勝多一次，取得東亞錦決賽周的首勝，也藉此團結港人，為大家送上一件開心事。」

陳俊樂穩佔港足中場位置，是球隊未來希望，他表示會把握今次機會，盡情發揮。（袁志浩攝）

陳俊樂：珍惜跟強敵交手機會

年僅23歲的陳俊樂目前在中超打拼，穩坐港足中場的正選位置。10年前的他同樣未接觸職業足球，卻早已在英國邊讀書邊踢波。他也認為東亞運金牌對本地足球是個「震撼彈」：「香港隊要在足球，甚至團體運動贏取冠軍，都相當難得，這令人非常鼓舞。今次再鬥日本，能跟強隊交手的機會十分難得，會盡量表現好自己。」

港隊今晚在比賽場地釜山九德運動場進行賽前最後一課操練，「樂仔」指出場地較細，草場間中出現沙地，質素較低。不過他認為這對港隊踢法影響不大，球隊會依舊先做好防守：「教練特別分析過日本的踢法，希望在搶球、護球跟反擊方面，可比上場做得更多。」

港隊因應日本踢法作出針對性改變，明日的防線人腳或會有所不同。（袁志浩攝）

日本常用3後衛陣式 港將部署中路防守

「傑仔」則補充，港隊會因應日本的陣形而改變防守策略：「日本多踢3後衛，參與兩邊的人數會少一點，較集中在中路，我們也會多部署中路防守。」對於明日陣容，「樂仔」稱無論派出多少個入籍兵，每個球員都有其獨特之處，有能力在港足佔一席位。