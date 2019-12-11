【東亞錦標賽．直擊】金判坤讚揚港隊發揮　葉鴻輝：防守上收貨　

港隊首戰以兩球不敵韓國，賽果看似合乎預期，就連曾任港隊主教練的韓國足協副主席金判坤，賽後也走到場邊讚揚港隊表現。港將今場防守紀律當然應記一功，但進攻上的問題似乎仍未完全改善，兩位球員葉鴻輝及鄭兆均又有何看法？ 香港01記者袁志浩、吳浩然釜山直擊

港隊今場兩個失球僅由死球所致，球員在應付韓國高速的轉邊及組織時相當集中，沒有讓對手在生球情況下撕破防線。把守最後一關的守門員葉鴻輝認為，球隊發揮不錯，達成主教練的賽前部署：「防守上表現收貨，球員紀律很好。韓國隊傳中的話，中場及中堅都能攔截；遠射時防中對波也很快，沒製造太多空位。」

葉鴻輝讚隊友防守應對做到足。（袁志浩攝）

葉鴻輝指換邊後體能下降令進攻節奏失調。（袁志浩攝）

進攻成港足最大難題 「速度跟力量遠遜對手」

韓國踢法以機動性聞名，為加強防守，司職翼鋒的鄭兆均今場多番回防，協助隊友唐建文，「對手在邊路出現很多二打一的情況，所以需要一起防守。」均仔指出球員適應天氣的情況比想像中好，笑言自己「被換時仍有體力」。不過身為進攻球員的他，也對未能攻破韓國大門感到可惜：「其實今場反擊時，前線已多了人腳，對球隊有幫助。整體踢得不俗，希望日後進攻上能再有進步。」

鄭兆均笑指被換走時仍有氣有力。（袁志浩攝）

阿輝則直言球隊下半場體能明顯下降，令換邊後的進攻節奏失調，更難談入球機會。他強調這正是港足目前的最大難題：「往往遇上實力較高的球隊，港隊卻難以組織攻勢。別人的速度跟力量遠勝我們，港隊一定要想辦法提升，最直接便是從本地聯賽入手，否則很難令香港隊進步。」

兩任港足主教練在賽後相遇，金判坤讚揚港隊踢出一場「Good game」。（香港足總）

麥柏倫：港隊值得打和

港足主帥麥柏倫賽後在場內跟前港隊主教練、現任韓國足協副主席金判坤相遇，對方讚揚港隊踢了一場「Good game」。麥帥賽後接受傳媒訪問，認為港隊應搶得分數：「過往香港鬥韓國的話，吞下5至6蛋是很正常的事，但今日我們只失了兩球。我對賽果仍感到失望，因為我們更值得打和。」港隊周六（14日）會跟日本交手，至下周三（18日）硬撼中國，2015年後再度上演「港中大戰」。