【東亞錦標賽．直擊】港足輪換吞日本5蛋　韓文標語為香港加油

香港足球代表隊東亞錦標賽第2戰鬥日本，本來就知道是一場硬仗。但換足11人的「東洋武士」因為首戰只贏中國2：1，得失球不及兩球淨勝港足的韓國，今仗為了搶得失球，開波就已經大舉壓前逼搶，大輪換的港隊難抵巨大壓力，早早就大比數落後。 雖然如此，香港球迷未有停止打氣叫口號，球員亦未有放過取得入球的機會，可惜鄭展龍的攻門中楣，港隊最終以0：5慘負日本腳下。

港隊今場獲接近150名球迷到釜山九德運動場打氣，當中約50名忠實擁躉應球迷組織「香港力量」召集，賽前約一個半小時於釜山西大新站集合，集體步行前往球場。球迷除邊打鼓邊高唱打氣歌曲，也高呼「光復香港，時代革命」等反修例運動口號，更有球迷特別以韓文製造各類型「文宣」，向旁觀行人跟車輛展示。由於中國女足鬥日本女足的頭場比賽剛完結，港隊擁躉到達球場後跟部份中國隊球迷相遇，雙方未有發生任何衝突及口角。

港隊球迷今戰依然有人噓國歌，亦有人舉起「Boo」的標語，中國隊的翻譯更上前拍照。

中國隊翻譯上前影香港球迷。（球迷提供）

拍照的女翻譯為中國女足教練賈秀全的隨行翻譯。（袁志浩攝）

雙方今場都採取大輪換，港隊今戰只得黃洋、唐建文及徐宏傑3人於韓國一戰正選上陣，陳肇鈞得到首頂「喼帽」，日本更是全隊輪換。港隊4分鐘一次反擊，中場鞠盈智於底線「通坑渠」過了日本守將，但遭對手攔腰推低。罰球開出，日本疑似手球，球證示意比賽繼續，鄭展龍於禁區頂「執漏」，後上狂抽但未能命中目標。日本8分鐘右路進攻，黃洋解圍不遠，唐建文欲將球頂走但未能頂出禁區，日本後衛菅大輝球不地勁射破網，首次代表日本隊就取得國家隊首個入球。

+ 4 + 3 + 2

日本曾疑似犯手球，惟球證示意繼續。（袁志浩攝）

日本今戰大舉向前壓逼，令到港隊難以組織攻勢，連策動反擊都舉步維艱。日本14分鐘進一步拉開紀錄，大島僚太開出角球，田川亨介力壓兩名港將近門頂入，領先至2：0。大島僚太於18分鐘一記長傳，菅大輝左路底線直接出波，幸中間有梁諾恆及時殺到解圍。「東洋武士」前鋒小川航基25分鐘於禁區頂控定隊友傳送，轉身即時起腳，皮球直入死角，雙方差距拉開到3：0。雖然日本領先3球下放慢節奏，但一過半場就施壓，港隊仍是難以組織攻勢。

相馬勇紀完半場前右路爆開徐宏傑，沉底地波傳中，雙方齊齊大漏。菅大輝再次傳中，小川航基控定後再次射破謝德謙的十指關，日本半場領先4球回更衣室。

日本半場多次撕港隊防線。（袁志浩攝）

港隊換邊後初段得到更多控球時間，日本亦未有如上半場般壓逼，使得港隊多了進攻機會。港隊56分鐘得到罰球機會，日本門將出迎有失誤，只能將球撞出禁區，鄭展龍作勢起腳騙過兩名日本守衛左腳勁抽，可惜皮球擦楣頂而出。未能追回一球，港隊更要輸多粒。57分鐘，日本左路角球開出，前柱眾人都未能頂到皮球，小川航基門前無人看管，輕鬆一點將皮球送入網，擴大比數到5：0。

日本半場大舉向前壓迫，令港隊難以組織攻勢。（袁志浩攝）

港隊並非完全沒有攻門，但鄭展龍的攻門射中門楣。（袁志浩攝）

日本終以5球大勝港隊，暫時算上榜首，明日可否繼續留在「一哥」位置，就要視乎韓國對中國的賽果。港隊繼2010年東亞錦負韓國0:5，再一次於東亞錦賽事吞下相同比數的敗仗，連輸兩場後繼續排於榜末，周三（18日）最後一戰將會鬥中國，為最終名次而戰。