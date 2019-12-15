【羽毛球．年終賽】桃田賢斗反勝真庭封王　單季11冠破李宗偉紀錄

世界羽毛球壇誕生新歷史。日本天王桃田賢斗今日在年終賽男單決賽，以2：1反勝印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting），順利取下今季第11冠。此成績亦令桃田賢斗以11冠超越李宗偉成為單季冠軍王。

雙方對上一次在法國公開賽交手，真庭獲得最後勝利。惟過去對戰14次，桃田賢斗10次勝出，此氣勢亦延續至今天年終賽決賽。

首局真庭處於上風，桃田窮追猛打卻能於中段17：17追平，但真庭其後連取4分，並以21：17先下一城。桃田第2局初順利拉開5分優勢，但真庭緊接打出一段7：0攻勢隨即反先。桃田未有放棄，施展猛烈攻勢下順利重奪主權，以21：17扳平局數。

桃田賢斗以11冠超越李宗偉成為單季冠軍王。（新華社）

桃田賢斗今仗打得吃力，多次在落後下猛烈追分。（新華社）

桃田絕地反擊成功 創歷史新一頁

決勝局真庭再次主動攻擊，速速以12：5擴大優勢。惟極地處境逼出潛能，桃田其後連得7分，加上真庭體能開始下降，桃田把握反擊機會搶分，終以21：14再下一城，順利奪得賽季第11冠。

桃田賢斗今年3月在德國公開賽奪冠後展開今季的「王者之路」，其後全英賽、新加坡公開賽、亞錦賽、日本公開賽、世錦賽、中國公開賽、韓國公開賽、丹麥公開賽及福州公開賽通通稱王，今日再於年終賽封王，令他打破李宗偉2010年創下的單賽季10冠戰績，以單季11冠為羽毛球壇添下新紀錄。

真庭縱使落敗，但賽中多次向桃田施壓，令賽事變得緊湊。（新華社）

11冠、創歷史，桃田賢斗賽後直言絕不自滿：「今年多了不同地方比賽，遠征外地亦感疲累，所以獲得這麼多的勝利，自己也做得很不錯；但我不會滿足於此，要向更高的目標進發。」