【羽毛球】女球手年終頒獎禮爭妍鬥麗　黃雅瓊桃田賢斗膺年度最佳

世界羽聯年終頒獎禮昨晚在廣州舉行，各名世界級羽毛球手悉心打扮，男的西裝筆挺，英俊瀟灑，女的各出奇謀，爭妍鬥麗，可說大開眼界。黃雅瓊擊敗戴資穎當選最佳女球手，而男單「一哥」桃田賢斗則大熱當選最佳男球手。

羽毛球年終賽前夕，世界羽聯年度頒獎禮昨晚（12月9日）在廣州舉行，眾位球星盛裝出席，大會鼓勵球員身穿代表國家文化的服飾，得多名球手響應，例如「泰國一姐」拉查諾（Ratchanok Intanon）穿上一襲富泰國特色的衫裙，她更得到最佳衣著女球手獎。

今年度各個獎項得獎者（按圖放大）：

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另一名女單球手、中國的何冰嬌身穿一套白色漢服，搖住摺扇。男單球手「印尼柯震東」基斯迪（Jonatan Christie）亦穿上具民族特色的上衣，但最佳衣著男手則由丹麥的安賽龍奪得。

更多頒獎禮照片：

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各項大獎方面，最佳男球手由桃田賢斗得到，這名男單世界排名第一的球手今年贏得10項錦標；而中國的雙打球手黃雅瓊則贏得最佳女球手，她今年得到6個冠軍。韓國球手贏得兩項大獎，女雙的金紹映/孔熙容贏得最佳進步獎，而女單的17歲小將安洗瑩則得到最有潛質球手，她今年贏得5項錦標，包括法國公開賽冠軍。

另外，最佳殘疾男球手是中國的屈子墨，而最佳殘疾女球手則是印尼的Leani Ratri Oktila。

馬來西亞混雙女球手吳柳瑩盛裝出席：

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韓國女雙組合自拍：