【羽毛球．年終賽】桃田賢斗入決賽　有望破李宗偉單季封王紀錄

日本羽毛球球手桃田賢斗有望創造歷史。羽毛球年終賽戰至終段，日本天王桃田賢斗於男單四強以直落兩局21：17及21：12輕鬆擊敗中華台北的王子維，順利躋身決賽，將與印尼球手真庭（Anthony Sinisuka Ginting）爭冠。如桃田明日能順利封王，他將打破李宗偉的單賽季10冠戰績，為羽毛球壇添下新紀錄。

桃田賢斗如若明日順利封王，他將打破李宗偉的單賽季10冠戰績，為羽毛球壇添下新紀錄。（新華社）

桃田賢斗與王子維在小組賽已曾對戰，桃田直落兩局輕鬆勝出。事隔數日二人分途殺入4強再對碰，縱使王子維如首局亦能與對手「拉鋸」，但戰至中段桃田左右扣殺得宜並拉開比分，21：17先下一城。第2局桃田未有受到更大壓力，反之王子維明顯體力不繼，桃田極速以21：12奠勝，晉級明日決賽與印尼球手真庭一爭王位。

王子維年終賽兩度面對桃田賢斗，亦未能勝出一局。（新華社）

桃田賢斗今年3月在德國公開賽奪冠後展開今季的「王者之路」。其後全英賽、新加坡公開賽、亞錦賽、日本公開賽、世錦賽、中國公開賽、韓國公開賽、丹麥公開賽及福州公開賽通通稱王，如明日亦能順利封王，他將打破李宗偉2010年的單賽季10冠戰績，以單季11冠為羽毛球壇添下新紀錄。