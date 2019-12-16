【歐霸盃】曼聯32強鬥比利時勁旅　武磊領銜　愛斯賓奴戰狼隊

歐霸32強周一（16日）舉行抽籤，曼聯將會對布魯日，另一英超雄師阿仙奴就會大戰奧林比亞高斯。

曼聯在L組6戰4勝1和1負，以13分殺出重圍，32強將會鬥布魯日。阿仙奴在F組有驚無險，力壓法蘭克福入32強，爭標之路首個對手將會是希臘老牌球隊奧林比亞高斯，他們最近炒掉曾三奪歐霸盃的艾馬利（Unai Emery），由龍格保（ Fredrik Ljungberg）代替，未知對他們歐霸盃征途有多大影響。至於另一支英超球隊狼隊就會鬥有武磊坐鎮的愛斯賓奴。

曼聯順利殺入歐霸盃32強。（路透社）

歐霸盃32強抽籤結果 狼隊 Vs 愛斯賓奴 士砵亭 Vs 巴沙克舒希 基達菲 Vs 阿積士 利華古遜 Vs 波圖 哥本哈根 Vs 些路迪 尼科西亞 Vs 巴素利 克盧日 Vs 西維爾 奧林比亞高斯 Vs 阿仙奴 阿爾克馬爾 Vs 寧斯 布魯日 Vs 曼聯 盧多格德斯 Vs 國際米蘭 法蘭克福 Vs 薩爾斯堡紅牛 薩克達 Vs 賓菲加 禾夫爾堡 Vs 馬模 羅馬 Vs 真特 格拉斯哥流浪 Vs 布拉加

阿仙奴近期成績不濟。（路透社）