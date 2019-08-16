【歐霸盃】武磊3分鐘建功　中國球員逾6年後再取歐戰入球

「武球王」創歷史！效力西甲愛斯賓奴的中國國腳武磊，凌晨（16日）在歐霸盃外圍賽第三圈次回合，主場對瑞士球隊盧塞恩，正選上陣僅3分鐘就頭槌建功。愛斯賓奴淨勝3球，總比數6：0晉級。 武磊並非首位中國球員在歐洲賽入球，上一位已經超過6年，亦是歐霸盃外圍賽。

武磊在首回合作客時僅後備上陣，今戰則任正選。開賽僅3分鐘，他接應馬迪亞斯華加斯左路傳中，攝近柱迎頂，皮球省中敵方門將後入網，先開紀錄。武磊今仗打足，助球隊晉級，將與烏克蘭球隊索爾亞爭入分組賽。

武磊在今仗踢足全場，協助愛斯賓奴又過一關。（Getty Images）

中國球員赴歐洲落班非新鮮事，站穩正選大不乏人，但在歐洲賽事入球則屈指可算。內地媒體報道，上一位在歐戰入球的球員，已是王楚在2013年7月9日，在歐霸盃外圍賽第二輪，為盧森堡球隊祖尼斯（Jeunesse Esch）射入一球。不過，現年28歲的王楚留洋未見耀眼，現已回到中國，效力中乙球隊四川九牛。

武磊為球隊先開紀錄，跟隊友拍掌慶賀。（Getty Images）

「武球王」走位機靈，先拔頭籌，良好狀態會否為他帶來開季正選位置？（Getty Images）

西甲球季將於本周末揭幕，愛斯賓奴將於主場迎戰西維爾。球隊主力射手、上季聯賽入17球的保查艾利斯亞斯日前轉投貝迪斯，武磊交出表現，莫非今季就是「武球王」的時代？