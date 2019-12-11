【歐聯】17歲小將法迪又創紀錄　巴塞半力出戰踢國米落歐霸盃

巴塞隆拿收起美斯，半力出擊，但靠卡利斯佩雷斯及安素法迪各入一球，作客仍以2：1擊敗國際米蘭，送國米落去踢歐霸盃。巴塞以14分得歐聯F組首名晉級，至於同日以2：1贏布拉格斯拉維亞的多蒙特，則以10分得次名晉級。

由於巴塞提早晉級，今場作客國米收起多名主將，包括美斯、法蘭基迪莊、布斯基斯、蘇亞雷斯及達史特根先列後備，由21歲的小將卡利斯佩雷斯攻堅，圖迪保、卡利斯艾蘭拿、莫沙華古、祖尼亞費普及尼圖等亦獲得正選機會。相反，力爭出線的國際米蘭就精銳盡出，拿達路馬天尼斯及盧卡古合作踢雙箭頭。

卡利斯佩雷斯23分鐘開紀錄，射入歐聯處子球。（路透社）

盧卡古在7分鐘就將皮球射入網，但他明顯越位在先，入球無效。首次為巴塞歐聯上陣的卡利斯佩雷斯，踢了23分鐘就取得歐聯處子入球，當時基沙文斜傳入禁區，國米中堅高甸快維達爾一步截到，但他的解圍卻踢到卡利斯佩雷斯腳下，後者輕鬆射入，巴塞領先1：0。

巴塞球員慶祝首個入球。（路透社）

卡利斯佩雷斯入球片段：

完半場前，拿達路馬天尼斯接應長傳，力抗巴塞的圖迪保，護住控球權，從後趕到的盧卡古禁區頂施射破網，為國米追成1：1。據報，多蒙特賽前不滿巴塞盡遣副選對國米，但這支副選巴塞對國米仍佔優勢，巴塞有58%控球，射門有18次，比國米多兩次。

盧卡古完半場前追平1：1。（路透社）

國米在下半場還了兩次「詐糊」，先有拿達路馬天尼斯接應長傳射入，後有盧卡古混戰中破網，兩次都被指越位在先。

巴塞在86分鐘由兩名後備兵合作再領先，安素法迪與蘇亞雷斯在禁區頂撞牆再起右腳抽入，助巴塞鎖定勝局贏2：1。安素法迪創造歷史，以17歲40日之齡，成為歐聯史上最年輕的入球球員。

拿達路馬天尼斯下半場射入，但越位在先，被判「詐糊」。（路透社）

安素法迪賽後談到這個入球，他說：「我傳波給蘇亞雷斯，他又傳回給我，之後我就入波了。我覺得很驚喜，那一刻整個球場一片沉寂，我當時想：『究竟我做了什麼？』不過，我很高興。」

他在8月的西甲對奧沙辛拿入波，以16歲304日之齡成為巴塞史上最年輕的西甲入球球員，打破保贊的紀錄。一星期後，法迪為巴塞正選對華倫西亞，成為西甲史上在同一場比賽入球兼助攻的球員。上星期，巴塞與法迪續約至2022年。今場，安素法迪再創紀錄。

後備的安素法迪為巴塞奠勝。（路透社）

安素法迪入球片段：

安素法迪續說：「我剛剛被告知（破紀錄），我非常高興，因為我入球，球隊又贏波。這是夢想成真，一切都來得很快，我現在只想好好享受，不斷從最佳的球員身上學習。」

另一名為巴塞入球的小將卡利斯佩雷斯則說：「我們都是拉瑪西亞青訓產品的代表，我們都有一個想法，只要相信，你就做得到。巴塞一直對青訓球員投以信心一票，令到青訓球員可以在這裏取得成功。」

安素法迪與隊友圖迪保慶祝。（路透社）

國米輸波出局，無緣歐聯16強。（路透社）

國際米蘭轉戰歐霸盃，曼聯守將勞基梳爾在Twitter「歡迎」轉投國米的舊隊友盧卡古。（Twitter@Luke Shaw）

巴塞贏國米精華片段：

巴塞以14分得歐聯F組首名晉級，至於同日以2：1贏布拉格斯拉維亞的多蒙特，則以10分得次名晉級。落敗的國米以7分排第3名，轉戰歐霸盃，布拉格斯拉維亞就以兩分包尾。