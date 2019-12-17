【意甲】C朗梅開二度領祖雲達斯贏波　拒代任隊長獲讚謙虛

祖雲達斯的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）周一（17日）主場對烏甸尼斯梅開二度，助球隊3：1贏波。 不過，今仗焦點反而落在希古恩（Gonzalo Higuain）被換出時，C朗將隊長臂章交給馬度迪（Blaise Matuidi）的一刻。

祖雲達斯隊長邦路斯在75分鐘退下火線，將隊長臂章交予希古恩；後者在比賽最後10分鐘被換出，將隊長臂章交給了Ｃ朗，但這名葡萄牙巨星未有自己戴上，反而走向法國中場馬度迪，親手為他戴上臂章。外國傳媒認為Ｃ朗這樣做是因為馬度迪在球會年資比自己長。馬度迪2017年成為「老婦人」球員，朗拿度一年後才加盟。

▼「Humble朗」讓臂章逐格睇▼

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C朗今戰梅開二度。（路透社）

C朗獲外界大讚謙遜。（路透社）

C朗為馬度迪戴臂章，球迷都拍手致意，外媒亦讚C朗盡展「Humble（謙遜）」一面。最後「斑馬兵團」以3：1贏波，C朗梅開二度，今季聯賽為祖雲達斯上陣13場已有9球進賬，狀態依然「Fit到漏油」。

C朗親自為馬度迪戴上隊長臂章。（影片截圖）

賽後拒多談讓隊長臂章事件

祖雲達斯贏波後，與國際米蘭同得39分，但因為得失球稍遜排第2。C朗賽後不願多談讓臂章事件，說：「最重要是我們贏了，不過我們可以取得更多入球的。我認為己隊今戰踢得很好。一定要踢出自信，這是很重要的。贏波與個人表現無關，而是大家一整隊踢得怎樣。」