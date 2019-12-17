【意甲】C朗梅開二度領祖雲達斯贏波　拒代任隊長獲讚謙虛

即時體育
撰文：
最後更新日期：

祖雲達斯的C朗拿度（Cristiano Ronaldo）周一（17日）主場對烏甸尼斯梅開二度，助球隊3：1贏波。

不過，今仗焦點反而落在希古恩（Gonzalo Higuain）被換出時，C朗將隊長臂章交給馬度迪（Blaise Matuidi）的一刻。

祖雲達斯隊長邦路斯在75分鐘退下火線，將隊長臂章交予希古恩；後者在比賽最後10分鐘被換出，將隊長臂章交給了Ｃ朗，但這名葡萄牙巨星未有自己戴上，反而走向法國中場馬度迪，親手為他戴上臂章。外國傳媒認為Ｃ朗這樣做是因為馬度迪在球會年資比自己長。馬度迪2017年成為「老婦人」球員，朗拿度一年後才加盟。

▼「Humble朗」讓臂章逐格睇▼

+2

C朗今戰梅開二度。（路透社）

C朗獲外界大讚謙遜。（路透社）

C朗為馬度迪戴臂章，球迷都拍手致意，外媒亦讚C朗盡展「Humble（謙遜）」一面。最後「斑馬兵團」以3：1贏波，C朗梅開二度，今季聯賽為祖雲達斯上陣13場已有9球進賬，狀態依然「Fit到漏油」。

C朗親自為馬度迪戴上隊長臂章。（影片截圖）

賽後拒多談讓隊長臂章事件

祖雲達斯贏波後，與國際米蘭同得39分，但因為得失球稍遜排第2。C朗賽後不願多談讓臂章事件，說：「最重要是我們贏了，不過我們可以取得更多入球的。我認為己隊今戰踢得很好。一定要踢出自信，這是很重要的。贏波與個人表現無關，而是大家一整隊踢得怎樣。」

【歐聯】祖雲達斯輕取利華古遜　C朗遭球迷闖入場鎖頸
【金球獎】雲迪積克開C朗玩笑遭炮轟　回應「完美降伏」英國名嘴
【意甲】傳C朗拿度或離隊回歸曼聯　否認與女朋友結婚傳聞
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。