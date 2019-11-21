【意甲】傳C朗拿度或離隊回歸曼聯　否認與女朋友結婚傳聞

西班牙足球專家艾度亞度恩達（Eduardo Inda）在電視節目中透露，C朗拿度有機會離開祖雲達斯。 另外，C朗拿度早前傳出與女友秘密「拉埋天窗」，但他透過代表否認事件。

C朗拿度去年夏天離開皇家馬德里，轉投意甲班霸祖雲達斯，雖然順利奪得上季的聯賽冠軍，但歐聯卻在8強出局。西班牙足球專家艾度亞度恩達在電視節目中表示，C朗若果未能在祖雲達斯奪得歐聯錦標，他大有機會離隊他投，「C朗拿度加盟祖雲達斯，是為了在第3支不同球隊贏得歐聯錦標，所以當他未能在今季揚威歐聯，他將在季尾離開都靈。」同時，恩達亦透露祖雲達斯有意羅致普巴及麥巴比，C朗的離隊可以讓球會有更充裕的金錢，從而羅致兩名球星。

C朗曾經在曼聯和皇馬效力期間奪得歐聯，他亦希望在祖雲達斯再奪錦標。（資料圖片／Getty Images）

根據英國的《太陽報》消息，一旦C朗離隊，他有望重返曼聯，又或者加盟碧咸所創的美職聯球會國際邁阿密，甚至轉戰中超亦是其中一個可能性。

祖雲達斯今季由新主帥沙利接手，沙利曾兩度換出C朗，一度引發二人不和的傳聞，但根據意大利傳媒《Tuttosport》指出，二人早前會面，C朗拿度亦贊成沙利將他抽起的決定，看似不和的傳聞不攻自破。

C朗拿度在今季聯賽暫時攻入5球。（資料圖片／Getty Images）

沙利今季兩度換出C朗，因而傳出不和傳聞。（資料圖片／路透社）

另外，早前有傳聞指C朗拿度與拍拖多年的女朋友，在摩洛哥舉行低調的婚禮秘密結婚，但C朗的團隊回應事件，並再次重申二人未有結婚，而C朗與現任女朋友育有一名兩歲的女兒。