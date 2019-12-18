【英聯賽盃】利物浦小將慘吞5蛋出局　維拉主帥讚表現：英超見　

英超榜首球隊利物浦已赴卡塔爾，準備世冠盃準決賽。「紅軍」事先張揚放棄聯賽盃，結果凌晨8強作客阿士東維拉，由領隊到球員，都是青年軍陣容。 史上最年輕紅軍面對派遣常規陣容的維拉，數據上不落下風，比數卻慘吞5蛋。雖然比數一面倒，但雙方領隊賽後均讚賞這批初生之犢。

利物浦今仗派出青年軍應戰，由U23領隊基治利（Neil Critchley）帶領一眾弟子，正選陣容平均年齡僅僅超過19歲半，為利物浦歷來在正式賽事中的最年輕正選陣。陣中只有兩人有英超經驗，其中5人更首次代表一隊上陣。

利物浦今戰陣容相當青春。或許下一季，甚至今季尾，便會有球員亮相英超。（路透社）

考考利迷，這個正選陣容之中，你看過幾多位球員的比賽片段？（路透社）

英超賽事甚少看見「超大」號碼的球衣，雖然利物浦早有阿歷山大阿諾特披上66號，但這一仗利物浦最小的號碼已是後衛基賀華（Ki-Jana HOEVER）的51號，而正選左翼更是年僅17歲的99號球員湯馬士希爾（Thomas Hill）。

▼最青春紅軍你識幾多個？（按圖放大）▼

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湯馬士希爾年僅17歲，披上99號球衣。（路透社）

維拉相比上場負錫菲聯，輪換10名球員，仍屬常規陣容。「青年紅軍」在開賽時其實搶得不少攻勢，可是埋門一腳不是炒飛機，就是射門無力被擋出。搶攻未能得手，利物浦在3分鐘內連失兩球，先是維拉的侯利漢尼（Conor HOURIHANE）右邊開出罰球，利物浦門將基利靴（Caoimhin KELLEHER）受擾亂，撲救太遲，皮球飛向遠柱入網。不久，艾穆罕默迪（Ahmed ELMOHAMADY）右路傳中，首次上陣的摩根保耶斯（Morgan Boyes）改變方向，又在遠柱笠死基利靴。其後，莊拿芬高查（Jonathan KODJIA）於上半場梅開二度，令利物浦上半場已落後4球。

利物浦派大軍征戰世冠盃，聯賽盃由基治利帶領小將出征。（路透社）

利物浦小將雖然全場控球達57%，射門15次亦優於維拉，亦始終未能入球，最後更被韋斯利摩拉斯（WESLEY Moraes）於完場前錦上添花，大炒利物浦5:0。

施比雲丹貝治（左）力阻馬莫特查斯古特。（路透社）

莊拿芬高查梅開二度，為維拉奠定勝局。（路透社）

雖然大敗而回，但基治利讚賞一眾青年紅軍的表現：「開賽時表現出眾，我們有數個機會，首兩個失球都相當不幸。有些球員表現出潛力，日後為利物浦比賽或征戰英超賽事」基治利又指，維拉領隊甸史密夫及助教泰利均親自向一眾小將表達關懷，「二人賽後來到我們的更衣室，對小將說『繼續加油，好運』。我和球員，都會銘記這一刻。」

面對職業球隊的陣容，利物浦小將盡力而為，仍未能阻止大敗。（路透社）

利物浦小將圖輯（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

甸史密夫則形容自己經歷過「最奇怪的主要賽事8強」，又大讚對手表現，「他們開賽時踢出朝氣，陣中有些球員技術上佳。」他補充自己亦曾帶領青年隊，認為今戰利物浦陣中部分球員，有能力在未來三、四年出戰英超。

落敗過後，利物浦球員向球迷道謝，獲得「抱抱」。（路透社）