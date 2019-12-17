【英超】鄧肯費格遜領愛華頓戰聯賽盃8強　安察洛堤成新帥大熱

愛華頓月初解僱前領隊馬高施華，由名宿鄧肯費格遜以看守領隊身份領軍，其激情領軍的樣子可謂「睇得又打得」，兩仗面對「Big 6」分子車路士及曼聯，取得1勝1和。 不過，激情領軍的畫面可能「睇一場少一場」。愛華頓發表聲明指物色新領隊的工作密鑼緊鼓，但仍未落實。鄧肯費格遜將會繼續領軍出戰周中聯賽盃賽事。多家英媒均指，剛被拿玻里解僱的安察洛堤，將是下任主帥。

愛華頓在聲明指，球會解僱馬高施華後一直物色新主帥，並與數名目標人選接洽，但現時仍未向任何人提出聘約，該些目標人選亦無一表示「退選」。由於聘用過程未完，周中聯賽盃8強主場對李斯特城，仍由看守領隊鄧肯費格遜領軍。

鄧肯費格遜將在周三深夜的聯賽盃繼續領軍。（路透社）

《BBC》、《天空體育》、《衛報》均報道指，安察洛堤周一與愛華頓管理層會晤，彼此交流正面，《天空體育》更指雙方原則上達成協議，成事只是時間問題。至於另一名宿、現為曼城助教的阿迪達，早前亦傳聞是熱門人選，但現時與另一無帥球隊阿仙奴走得更近。

安察洛堤曾帶領軍車路士兩季，奪得一次英超冠軍。本月帶領拿玻里晉級歐聯淘汰賽後，突遭解僱。（路透社）

鄧肯費格遜在愛華頓成名，退役後繼續貢獻球隊，領軍風格充滿激情，一如球員時代的「癲佬」風格。球隊近兩仗在他領軍下，亦顯出朝氣與拼勁，取得1勝1和後，不過，他早前表明不會爭取坐正：「我們要世上最佳領隊管理球隊，我沒有合適的經驗。我們傾全力邀請頂級領隊，如果我可以負擔部分工作就最好。」

領軍時間不多，鄧肯費格遜已有表情包：