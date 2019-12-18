【英聯賽盃】普巴周末出席胞兄婚禮　蘇斯克查揭曼聯中場抱恙缺陣

曼聯中場保羅普巴周末高興地參加了兄長的婚禮，但周三（18日）對高車士打的英格蘭聯賽盃的比賽無法上陣。為什麼會這樣？領隊蘇斯克查於記者會上表示，法國中場因身體抱恙需要缺陣。

普巴自9月30日後就一直因為足踝受傷，未有為「紅魔」上陣，到今周才能復操。普巴周末才回到法國，參加兄長Florentin的婚禮，但周二卻未有出席操練，而且更勢必缺席對高車士打的聯賽盃8強大戰。

蘇斯克查指普巴因病缺陣聯賽盃比賽。（路透社）

普巴自9月後就一直未曾為曼聯上陣過。（路透社）

「在這時普巴偏偏因病無法上陣了，」蘇帥周二操練後說。「他已有兩三天休養了，所以似乎仍未康復。這大概對他也是個打擊吧。」若如蘇帥所言，普巴應該在法國時已經染病。雖然已缺陣多時，但曼聯一代射手蘇斯克查仍不想放棄普巴。

普巴周末回到法國參加兄長婚禮。（Paul Pogba instagram ）

英媒：曼聯堅定不放普巴

蘇帥說：「我已說過無數次，普巴是個超頂級球員，一個我們希望看到他在曼聯度過生涯高峰的球員。」去季接任主帥一職的「娃娃臉殺手」又指要讓普巴重拾比賽狀態，但不知他何時才能復出。「我們一直都很努力用辦法將他帶回場上，但現在他病了。」蘇帥無奈說。

有英國傳媒指普巴這樣做，是想逼曼聯放他走去皇家馬德里等想得到他的歐洲超一流球隊。不過，英媒指明，紅魔態度強硬，一定不會讓普巴「強行闖出離開紅魔之路」。