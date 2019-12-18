【東亞錦標賽．直擊】徐宏傑淚灑球場　「港隊是信心與成長之地」

「港中大戰」對香港市民、球迷，甚至球員，總是有在比賽以外的意義，結果關乎港隊，以至香港的榮辱。22歲港足後衛徐宏傑首度參與港中大戰，完場後突然淚灑綠茵場。 他的淚水，或許能代表本港現今年輕一輩，對「香港」這個地方的感受。 香港01記者袁志浩、吳浩然、高詩琦 釜山直擊

港隊在東亞錦決賽周煞科戰對中國，以兩球飲恨，完場哨聲響起之後，港足左後衛徐宏傑的世界，彷彿停頓了。「傑仔」站在場中間沉思良久，直至隊友梁諾恆走上前安慰，才慢慢前行會合隊友。不過，當港隊跟球迷致謝後，「傑仔」又再忍不住放聲痛哭，並用球衣抹乾淚水。

徐宏傑在跟球迷致謝後忍不住淚水，於步回更衣室時哭了起來。（袁志浩攝）

徐宏傑淚灑球場 經歷成未來發奮動力

冷靜過後走入混合採訪區，「傑仔」坦言眼淚源自對賽果的不甘心，「教練賽前開會說過多次，但這數場比賽中仍輸掉不少死球，這方面我們值得做到更好」。年僅22歲的傑仔已站穩港足正選位置，也背負着整個港隊的榮辱。因此在關鍵一仗沒法助球隊致勝，心裡自然不是味兒。「香港隊對我來說意義重大，這裏是我成長的地方，也給予我很多信心。加上有這麼多球迷支持，自覺辜負了他們的期望」，傑仔如是說。

徐宏傑捨身力阻中國隊進攻，皆因港隊對他意義重大。（高詩琦攝）

香港隊對我來說意義重大，這裏是我成長的地方，也給予我很多信心。加上有這麼多球迷支持，自覺辜負了他們的期望。 徐宏傑（港足後衛）

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港隊門神葉鴻輝2010年以19歲之齡在東亞錦決賽周披甲，他於早前訪問中說過，縱然港隊面對強敵會落敗，但所經歷的一切，並非毫無意義。傑仔也認同今屆比賽體驗，將成為自己往後港隊生涯的動力，「表現明顯比強隊差，能激發自己更努力。個人希望可一直進步，逐漸拉近彼此差距。」

今屆港隊起用多位年輕球員，相信經驗對往後大有幫助。（袁志浩攝）

葉鴻輝：港超若節奏追上內地 「進步自然不是問題」

今屆港隊以多位年輕球員為骨幹，情況屬近年少見。葉鴻輝坦言，中日韓是亞洲一線或一線尾的球隊，也是港隊友賽難以約戰的強敵。因此，今回賽事的寶貴經驗，將在明年餘下3場世界盃外圍賽中發揮作用。葉鴻輝說：「今次讓年輕球員知道鄰近地區的水平，例如在速度方面就只得樂仔（陳俊樂）及傑仔跟得上。這明顯是跟他倆效力內地聯賽有關，若港超聯長期都有同樣的比賽節奏，相信港隊在國際賽中要進步，也不會是個問題。」