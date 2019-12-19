【英超轉會】利物浦宣布簽南野拓實　目標直指聯賽及歐聯冠軍

利物浦周四（19日）正式宣布從薩爾斯堡紅牛羅致南野拓實（Minamino Takumi），外國傳媒指轉會費約725萬英鎊。 這名利物浦新成員表示到英超踢波是自己的目標，但從未想過會有機會成為紅軍一員。

這名日本國腳將會於來年1月1日正式成為利物浦一員，周四（19日）到英國默西賽特郡接受體測並簽下合約，成為利物浦隊史首名亞洲球員。

南野拓實在利物浦的官方聲明中說：「成為利物浦球員似是夢一樣，我很高興這一刻成真。」

南野拓實成為利物浦一員。（twitter @LFC）

南野拓實在薩爾斯堡表現出色。（twitter @LFC）

高普讚又快又聰明

簽約4年半,南野加盟紅軍最大目標頗為遠大：「我現在的目標是贏得英超及歐聯，為球隊作出貢獻。」

正在帶利物浦參加世界冠軍球會盃的領隊高普，亦透過聲明表示：「拓實是個很快、很聰明的球員，他會在防線之間尋找空間。與此同時，他敢於用波，但沒球在腳時亦很勇敢，盡力做到最好的同時，亦會幫到隊友。

南野轉會費僅725萬英鎊，可謂十分超值。（路透社）

「於英超踢波是我的目標之一，這聯賽是世界最頂級的聯賽，」南野說：「我曾想過如果我的足球員生涯順利的話，總有一日可以在英超踢波。」

雖然在英超踢波是南野的夢想，但這名24歲鋒將從未想過「可以有機會成為紅軍一員」，為此感到高興，很期待一月正式轉會。

利物浦官方twitter的cover picture亦換上南野拓實，足見重視程度。（twitter @LFC）

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