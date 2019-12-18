【英超轉會】曼聯欲搶夏蘭特　薩爾斯堡射手簽紅魔波衫惹傳聞

曼聯被英格蘭傳媒屢傳來年一月轉會窗重開時，希望購買前鋒增強入球能力。 今年於歐聯殺入16強的RB萊比鍚，周三（18日）證實「紅魔」求購姊妹球隊薩爾斯堡紅牛射手艾寧夏蘭特（Erling Haaland），該名挪威新星最近幫球迷簽名，「紅魔」波衫上簽名更惹來「投誠」的傳聞。

萊比錫體育總監哥拉殊（Markus Krösche）近日證實，曼聯亦有意參加「爭奪夏蘭特」的大戰。夏蘭特今季於各項比賽上陣22場已有28球進賬，在歐聯的出色表現更令他成為了歐洲其中一個最炙手可熱的射手。

夏蘭特今季表現出色。（路透社）

夏蘭特成為歐洲一大搶手貨。（路透社）

據了解，夏蘭特與薩爾斯堡的合約有約2000萬鎊的放人條款，但現時以夏蘭特的人氣，薩爾斯堡認為該名挪威國腳值6000萬鎊，並希望想得到他的球隊發動爭人大戰，將價錢推高。若薩軍想得到6000萬鎊或以上的轉會費，就有需要跟夏蘭特續約，推高或取消放人條款價碼。

夏蘭特簽曼聯波衫惹示好傳聞。（Erling Haaland Instagram）

簽波衫惹投誠傳聞

萊比錫高層更指已向夏蘭特解釋這支德甲球隊能給他什麼，希望他好好想清楚才決定。英媒指現時除了曼聯及萊比錫外，多蒙特都對夏蘭特感興趣。不過，19歲的夏蘭特周二於自己Instagram story上載數張照片，其中一張就令到英媒大肆報道，更指夏蘭特屬意轉投曼聯。

夏蘭特於自己story上載為球迷簽波衫的照片，第一張就是曼聯波衫，所以才會傳出「投誠」之說。不過，他亦簽了薩爾斯堡、拿玻里、列斯聯（列斯為夏蘭特出生地並且為列斯聯球迷）等隊波衫，所以示好一說實在有點無稽。