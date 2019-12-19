【F1】艾朗素2021回歸？　咸美頓韋斯達賓歡迎卻各有前設

西班牙「車王」艾朗素（Fernando Alonso）最近開腔稱不排除2021年回歸F1的可能性，英國「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）及「荷蘭飛人」韋斯達賓（Max Verstappen），都歡迎車王回歸，但都有前設條件。

艾朗素於F1打拼17年，2018年阿布扎比站宣布退出F1，轉戰其他比賽。不過，2021年一級方程式大改制，艾朗素最近表示不排除重返這個賽車世界最頂級賽事。

艾朗素17年來在F1奪得32勝、97次上頒獎台、22次排頭位，兩奪世界冠軍，外界都視他為當今最佳車手之一。

艾朗素不抗拒重返F1這個選項。（資料圖片）

艾朗素離開F1後奪標無數。（資料圖片）

今年第6度奪得F1冠軍的咸美頓，雖然與艾朗素在麥拿侖時隊內競爭成為勁敵，但其後二人和好且成為了朋友。

「咸仔」開玩笑地說歡迎艾朗素回來的最主要原因，是34歲的自己「不會是最老的現役車手（現時最大年紀車手為拉高倫（Kimi Raikkonen），40歲）」，又大讚西班牙車王是頂級車手。雖然未與艾朗素就事件交談，但認為他再戰F1對比賽是件好事。

韋斯達賓及咸美頓都歡迎艾朗素再戰F1。（路透社）

不過咸美頓希望，艾朗素是在不犧牲年輕車手的前提下回來：「現時有不少年輕車手在往上爬，F1只得20個位，而且他亦曾在這比賽風光過。不過，我認為現時有些車手是可以取代的，只要沒有好的年輕車手上位，我會很歡迎他回來。」

艾朗素於麥拿侖年代渡過生涯低潮。（資料圖片）

韋斯達賓：「要給他一台好車」

韋斯達賓與艾朗素交手時間不多，車王當時（2015至18年）正處於生涯低谷，麥拿侖戰車的實力遠遜於其他車隊，所以「The Flying Dutchman」希望艾朗素回來時不要加入一支沒太多實力的車隊。「見到他回來當然高興，」今年車手榜季軍的韋斯達賓說：「如果他回來一定要給他一架有戰力的賽車，若非如此，我覺得對他來說只是浪費時間。我知道他也明白這道理，所以應該沒有問題。」

38歲的艾朗素現時正準備參加達卡越野賽（2020 Dakar Rally）及Indy 500，但他仍表示自己與其他車手一樣，希望可以駕駛2021年的F1新世代賽車。