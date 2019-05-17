【Indy 500】艾朗素練習賽炒車無大礙　「麥拿侖會強勢回歸」

艾朗素今年繼續落場競逐印第安納波利斯500（Indianapolis 500、Indy 500），希望完成真真正正的賽車界「三冠王（Indy 500、F1摩納哥站及勒芒24小時耐力賽冠軍）」。 不過，這名西班牙車手美國時間周四（16日）練習時炒車，失去了不少調校賽車的時間，幸好本人無大礙，矢言會跟麥拿侖一起強勢回歸。

艾朗素在試車期間，駕駛麥拿侖的66號橙色戰車，Turn 3出彎時左邊車身與外欄觸碰，戰車隨即失控打滑，衝落斜坡撞牆後，再次飛向外欄才慢下來，兩奪F1世界冠軍的艾朗素無大礙。麥拿侖總監迪費倫（Gil de Ferran）試車後說：「這種情況下我們更需要冷靜及決心，事已發生，我們有一大班工作人員正努力着。」

艾朗素炒車，幸好本人無大礎。（網上圖片）

前Indy 車手Paul Tracy曾拍下工作人員運送艾朗素戰車回維修站，可見損壞頗為嚴重。（Paul Tracy instagram）

連番碰撞令到戰車前翼、左右前轆及左尾轆都受損，艾朗素指因「推頭」才會發生事故。「我的前翼全毀了，」37歲的他說：「出彎時與牆身太近，速度太快。不幸的是今天發生了這樣的事，我們會失去一點測試時間。我向車隊道歉，但我們會從錯誤中學習，希望明天可以強勢回歸。」

艾朗素炒車逐格睇（按圖放大）

艾朗素矢言會與車隊一起強勢回歸。（美聯社）

兩日試車諸事不順

相比起2017年首次參賽，艾朗素今年Indy 500可算是不太順利，日前首節試車因電子零件問題失去不少時間，日前炒車前他只得46圈。相比之下，首日試車已有6名車手達到100圈，第2日試車已有13人突破100圈大關。

艾朗素在2017年首度參加Indy 500引來全球關注，就連同期舉行的F1摩納哥站都頓時失色。為Andretti Autosport參賽的艾朗素當時練車一直都在前列位置，排位賽得第5名，正賽時曾領先27圈，可惜在完場前20圈因機件故障退賽。

艾朗素追逐賽車三冠王的最後一冠。（美聯社）

艾朗素曾表示自己最大心願，就是成為賽車界三冠王。在2005、06年奪得摩納哥站冠軍的艾朗素，去年贏得勒芒24小時耐力賽，只差Indy 500就成為三冠王。這名西班牙「車王」可以選擇使用後備車參賽，但與「正選」不一樣，後備車非於麥拿侖英國基地打造，而是於車隊科技合作夥伴卡林（Carlin Motosport），在佛羅里達州的車廠組裝。艾朗素曾於4月，在德州進行過測試，但之後就未再坐上後備車。若果要用後備車參賽的話，艾朗素只得兩日時間去進行調整。