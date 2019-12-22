【英超】安察洛堤上任愛華頓新帥　簽約4年半目標殺入歐聯

愛華頓今季成績一般，最後解僱馬高施華（Marco Silva），雖然在「頂更」看守領隊鄧肯費格遜（Duncan Ferguson）帶領下有起色，但會方近日宣布由意大利籍名帥安察洛堤（Carlo Ancelotti）為新教頭。 曾教車路士的安察洛堤接受球會官網訪問時表示，會盡力帶隊打入歐聯或歐霸。

安察洛堤周六（21日）正式簽約4年半，成為愛華頓新一任主帥。「拖肥糖」自莫耶斯（David Moyes）帶隊11年，2013年離隊後，只得其繼任馬天尼斯（Roberto Martinez）能帶隊逾3年，而這支英格蘭老牌球隊在多次換帥後都未見起色，安察洛堤上任能否扭轉乾坤，仍有不少問號。

安察洛堤指上任後一大目標是帶隊打入歐洲賽。（路透社）

鄧肯費格遜擔任替補領隊期間，球隊表現大有起色。（路透社）

安帥稱自己對「能成為英格蘭最偉大球會之一的主帥」感到興奮，又認為球會「對未來滿有野心」，為這間球會帶來成功「亦是自己的夢想」。

談到上任的最大任務，早前被拿玻里解僱的安察洛堤說：「我們的野心是成為具備競爭力的球隊及贏得獎盃。目標之一是打入歐聯或歐霸。贏得錦標一直都這間球會及球迷的心願，我來到這裏就是要助他們夢想成真。」

安察洛堤上任後首5場聯賽賽程 日期 對賽球隊 開賽時間 26/12/2019（周四） 主Vs般尼 11：00pm 28/12/2019（周六） 客Vs紐卡素 11：00pm 02/01/2020（周四） 客Vs曼城 01：30am 11/01/2020（周六） 主Vs白禮頓 11：00pm 18/01/2020（周六） 客Vs韋斯咸 11：00pm

愛華頓近3戰聯賽錄得1勝2和。（路透社）

籲愛華頓迷繼續支持

「我們的目標是要衝擊聯賽榜上游，在歐洲亦有競爭力，」安帥續道：「要做到這一點並非一朝一夕，但我們一定要朝這個方向進發。」

被香港球迷戲稱「肥安」的安察洛堤，希望球迷繼續支持愛隊：「所有愛華頓球迷，我想你們一如既往地繼續支持我們，因為這對球員來說十分重要。」

安察洛堤上任愛華頓主帥首戰為主場鬥般尼。（路透社）

安察洛堤教波資歷十分豐富，曾帶領AC米蘭奪得意甲冠軍及兩屆歐聯冠軍，2009至10年球季曾領車路士英超封王。2011年離開倫敦後，安帥成為巴黎聖日耳門主帥，但只曾於2012至13年球季奪得法甲冠軍，其後執教皇家馬德里亦曾助這支西甲雄師奪得歐聯冠軍，在拜仁慕尼黑短暫的時間亦助他們奪得德甲冠軍。

安帥2018年5月上任拿玻里教頭，但早前的「兵變事件」令他與班主鬧不和，即使帶領球隊於今屆歐聯分組賽出線，依然被球會派「大信封」。今次成為愛華頓主帥，是安帥自2011年後再次成為英超球隊領隊。