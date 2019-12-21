【英超】愛華頓賽前宣布安察洛堤任新帥　主場撼阿仙奴0：0收場

阿仙奴與愛華頓今季戰績未如理想，早前分別辭退主帥，兩軍在今輪英超碰頭前，不約而同公布新領隊人選。 阿仙奴的阿迪達及愛華頓的安察洛堤皆有入場，最後一仗出任暫代主帥的龍格保及鄧肯費格遜相當肉緊，結果兩軍在葛迪遜公園球場互交白卷，各得一分。

阿仙奴與愛華頓今季聯賽表現低迷，兩軍早前分別解僱艾馬利及馬高施華，兩名名宿充當「替工」，任看守領隊暫時領軍。今周聯賽對碰前，「兵工廠」率先於周五（20日）公布由前隊長阿迪達擔任新主帥；「拖肥糖」亦在今仗開賽前一小時，宣布委任名帥安察洛堤為主帥，簽約4年半。兩名新帥在下輪聯賽才正式落場領軍，但二人今仗亦現身葛迪遜公園球場督師，「肥安」更親民地與球迷自拍。

新鮮出爐接任愛華頓主帥一職的安察洛堤，親切地與在場的球迷自拍。（路透社）

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龍格保及鄧肯費格遜兩名暫代主帥今夜一同上演「暫別戰」，龍格保率軍作客，大膽起用多名新人任正選，其中在中前場更派出伊美路維（Emile Smith Rowe）、馬天尼利（Gabriel Martinelli）及雷斯尼爾遜（Reiss Nelson），協助單箭頭的隊長奧巴美揚。前阿仙奴青訓產品伊禾比今仗倒戈，可惜他僅戰11分鐘便因傷退下火線，另一倒戈戰將禾確特則未列入大軍名單。

倒戈相向的伊禾比，在今仗僅戰11分鐘便退下火線。（路透社）

兩軍上半場沒有太多威脅攻門，愛華頓施古臣的罰球及馬天尼利窄角度抽射，同樣未能命中目標，雙方在零中目標射門下完成上半場。

阿仙奴易邊後略見起色，下半場初段已有兩次中目標攻門，其中奧巴美揚在門前的近射極具威脅，但換邊後帶上帽子的比克福特及時反應，將皮球托出底線。不過，及後戰情繼續淡靜，兩軍較多在後場互傳，即使龍格保在中後段換入拿卡錫迪，對戰情沒有影響，結果兩軍以0：0完場，各得1分。

愛華頓門將比克福特在下半場屢救險球，力抗阿仙奴前線來襲。（路透社）

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