【英超】曼城連入3球反勝李斯特城　華迪轟入今季第17球

今季英超「雙城戰」備受重視，全因李斯特城以穩健發揮一直排第2名，曼城則在上半季偶有失準，只能守住第3。 兩隊在香港時間今晨（22日）在曼城主場交手，儘管李斯特城由華迪先開紀錄，但「藍月」踢出水準，終以3：1反勝，追貼積分。

曼城賽前挾歐聯、聯賽及聯賽盃3連勝的姿態，在主場迎戰李斯特城，「狐狸」上輪賽和諾域治令聯賽9連勝走勢斷纜，周中聯賽盃對愛華頓亦要戰至互射12碼才勝出，今仗面對強敵，甫開賽已受極大壓力。

但一向擅長反擊的李城，22分鐘先靠占美華迪高速突破打開紀錄，這名英格蘭前鋒以速度突破越位，接應哈維班尼斯左路直傳直闖禁區挑射得手成1：0，這個入球亦是他今季英超18戰的第17個入球，繼續領先射手榜。

華迪（左一）為李斯特城打開紀錄，曼城將帥賽後都承認難以對付此子。（路透社）

不過曼城今仗極有決心、亦盡顯質素，28分鐘，馬列斯在右路禁區邊擺過對手，左腳射地波省中蘇恩古入網，追平比數；完半場前再有史達寧搏得12碼，由根度簡操刀射入反超前。換邊後，獲哥迪奧拿力讚的奇雲迪布尼在右路高速推入禁區再斜傳至尾柱，加比捷西斯加一腳輕鬆射成3：1，助「藍月」全取3分，儘管兩軍排名未因這場賽果變動，但曼城追至只距李斯特城1分。

馬列斯為曼城追平比數。（路透社）

加比捷西斯（右二）為曼城鎖定勝局。（路透社）

哥迪奧拿：李斯特城難對付 但我們水平很高

曼城反勝過後，仍距離榜首、少踢一場的利物浦11分之多，要衛冕仍然相當艱辛，但領隊哥迪奧拿賽後感謝一眾球員仍願相信他：「今仗我們無論有球或無球在腳，表現都極佳，雖然華迪很難對付，但我們保持一個非常、非常高的水平。感謝球員們仍願意追隨我，我們很努力地說服球員，這一支就是我們理想中的球隊。」

連續兩輪英超擊敗阿仙奴及李斯特城，哥迪奧拿不禁激動高呼。（路透社）