【英超】熱刺領隊摩連奴評孫興慜紅牌　狠批車路士後衛演技誇張

熱刺領隊摩連奴（Jose Mourinho）上任後首戰車路士，但最終在少打一人之下在主場以0：2不敵舊東家。 熱刺輸波，主力之一孫興慜（Son Hueng-min）更成為「紅牌阿姑」，摩帥賽後認為是藍戰士後衝魯迪格（Antonio Rudiger）的演技所致。

韋利安（Willian）梅開二度令到林柏特（Frank Lampard）的車路士贏波，但今戰一大焦點卻是下半場魯迪格遭球迷以歧視口號招呼，除此之外就是孫興慜的紅牌。前車路士主帥摩連奴在熱刺輸波後，指孫興慜的紅牌是個「奇怪的決定」，但與此同時承認抵輸。

摩連奴直認熱刺不敵車路純粹技不如人。（路透社）

孫興慜今年第2張紅牌。（路透社）

「如果孫興慜什麼也沒做，」摩連奴承認陣中韓國鋒將有抽水動作：「球證會即時給魯迪格黃牌，那他就不會有這樣的反應了。」摩連奴又指魯迪格反應太大，「使得球證及VAR一定要翻看比賽片段」。「不過足球就是足球，對我來說英超就是英格蘭足球，這紅牌卻是一個奇怪的判決。」接替普捷天奴（Mauricio Pochettino）的摩連奴說。

踢魯迪格是孫興慜今年第2張紅牌，首張為去季尾二一仗對般尼茅夫領紅。本身今季對愛華頓，他亦因一次恐怖攔截令到安祖高美斯（Andre Gomes）重傷而領紅。不過，英超賽會其後認為該名韓國國腳並非蓄意傷人，所以取消了這張紅牌。

摩連奴指孫興慜領紅是奇怪的決定。（路透社）

摩連奴指今仗熱刺「抵輸」，憑讚對手表現出色，雖然換邊後表現有好轉，但「少踢一人變得舉步維艱」。不過，摩帥認為球隊一直都爭取入球到最後，就算要扭轉形勢不容易，但相信「並非不可能」。

「我希望魯迪格的助骨會康復，因為他一定是肋骨斷了。」（路透社）

諷魯迪格必定重傷

「我希望魯迪格肋骨會復原，因為他一定是肋骨斷了」摩連奴嘲笑魯迪格中腳後反應太誇張。不過，摩帥亦對該名德國後衛被球迷以歧視口號與動作招呼感到失望。摩帥說：「我們跟足指引，每間球會都面對相同的情況，所以熱刺上下都很失望。」