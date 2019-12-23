【英超】迪基亞再犯大錯　甸恩軒達臣有望回歸曼聯把關？

曼聯繼上輪賽和愛華頓後，今輪繼續「劫富濟貧」，作客兩球不敵榜末的屈福特，而隊中防線最穩健的門將迪基亞，竟然出現嚴重失誤「送大禮」。在熱刺球場工作的名宿加利尼維利，透過電視看到迪基亞的失誤，他露出驚訝的反應。

包尾大幡的屈福特，在今仗前僅在今季英超取得一場勝仗，屈福特新帥皮亞臣（Nigel Pearson）領軍硬撼曼聯，上半場與曼聯拉成均勢，結果憑下半場兩個入球爆冷贏波，超過8個月來的首場主場聯賽勝仗，取得寶貴3分後與「尾二」的諾域治同得12分。

屈福特在新帥皮亞臣上任，事隔8個月終在主場打開勝利之門。（路透社）

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曼聯今仗在後防組織多次「斷纜」，其中麥湯米尼與連迪路夫經常傳失，而紅魔鬼的鋼門迪基亞在今仗表現同樣失準，在下半場面對伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）的射門彈地後，看似軟弱無力，但竟然考起迪基亞，雙手接實皮球之際卻「牛油手」入網，犯下如此重大的失誤，迪基亞失守後亦「無面見人」，但主帥蘇斯克查賽後依然力撐迪基亞。

迪基亞早年在曼聯的表現神勇，屢次以「神救」為球隊取分，使他早前與球隊續約至2023年，但該名西班牙門將在近一﹑兩季表現稍為回落，逐漸出現一些失誤，他多次賽事中未能清脆地化解危機，當中包括在歐聯中美斯的右腳射門及聯賽對曼城利萊辛尼的勁射等，使外界開始質疑迪基亞的能力。

迪基亞由早前的「神救不斷」至「失誤不斷」，會否動搖他在球隊的地位。（路透社）

When Man Utd lose to the side coming last in the Premier League 😳



That De Gea error 🤦‍♂️pic.twitter.com/hJ8t7Wn3l4 — Goal (@goal) December 23, 2019

由曼聯外借至錫菲聯的門將甸恩軒達臣（Dean Henderson），今季在聯賽表現亮眼，除了倒戈戰曼聯一仗未能上陣外，其餘17場亦是正選披甲，為球隊7場保清白之身，並僅錄得13個失球。相反，迪基亞在18場中失22球，僅兩場零失球。若果迪基亞表現繼續不穩，相信不少曼聯球迷希望該名英格蘭小國腳，在下季回歸曼聯，並取代迪基亞的位置。

被外借至錫菲聯的甸恩軒達臣，今季表現出眾，已7場為球隊力保不失。（路透社）

另外，當熱刺主帥摩連奴接受《天空體育》的賽前訪問時，鏡頭突然轉向前曼聯隊長加利尼維利的身上，皆因他在看到迪基亞的失誤後大表難以置信，不斷掩面並高呼「我的天」（Oh My God），摩連奴笑言「加利佬」的行為並非不專業，而顯示出他與曼聯強大的情意結。