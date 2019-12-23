【意甲】AC米蘭慘吞21年來最大敗仗　意政客不留情批評

意甲傳統球隊AC米蘭作客阿特蘭大，最後慘吞5蛋，21年來最大敗仗就這樣出現了。 雖然主隊多球靚波，但A米防守破爛亦是不爭的事實，「北方聯盟（Lega Nord）」領袖Matteo Salvini更狠批A米「比意大利政府更差」。

AC米蘭作客阿特蘭大，10分鐘就被前鋒艾真度高美斯（Alejandro Gomez）在窄位狂轟破網先輸一球。阿特蘭大愈踢愈有，柏沙歷、路爾斯梅利爾各入一球，伊利錫梅開二度後，以5球大勝AC米蘭，讓A米吞下21年來最大敗仗。

AC米蘭吞下21年最大敗仗。（路透社）

Matteo Salvini狠批AC米蘭表現。（instagram @matteosalviniofficial）

狠批A米令人蒙羞

北方聯盟領袖Matteo Salvini於instagram直播賽後評論：「AC米蘭沒有計劃、沒有膽識、沒有心、沒有尊嚴、沒有靈魂、沒有想法、沒有同一的目標，完全是支令球迷蒙羞的球隊！我要恭喜阿特蘭大及他們的球迷。希望我們（AC米蘭球迷）未來會過得好一點。」

這名前內政部大臣又在短片下寫道：「今天的AC米蘭差得不能入眼，比執政的五星運動政府更差！」北方聯盟為意大利一右翼民粹主義、反移民及歐洲懷疑主義政黨，Salvini為現時領袖。

阿特蘭大今戰5個入球都相當漂亮。（比賽截圖）

AC米蘭2010/11球季贏得意甲冠軍，雖然其後兩季都排於三甲內，但2013/14球季起無以為繼，2014/15球季更以第10完成賽季，是過去8季最差成績。

AC米蘭今季成績依然一般，開季前因違反財政公平競技條例被踢出歐霸盃，現時於意甲聯賽以6勝3和8負排第11位。

AC米蘭慘吞5蛋：